Simulări tactice ale autorităților în patru județe din țară: militari, drone și elicoptere. Ce trebuie să știe cetățenii?

Potrivit comunicatului transmis, vineri, de Jandarmeria Română, în perioada 27 septembrie – 03 octombrie 2026, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri, județul Dâmbovița, se va desfășura un exercițiu de antrenament cu participare internațională.

În perioada amintită, se vor desfășura simulări tactice în localitatea Ochiuri/județul Dâmbovița, localitatea Câmpina(județul Prahova), localitatea Lerești(județul Argeș) și în localitatea Snagov( județul Ilfov).

Vor fi și scenarii scenarii specifice unor intervenții în situații de criză, ce pot implica deplasări de trupe, utilizarea unor echipamente speciale (drone, elicoptere), precum și prezența sporită a unor militari români și străini.

„Facem apel la populație să nu intre în panică! Toate activitățile sunt planificate, controlate și fac parte dintr-un exercițiu de pregătire, neexistând niciun pericol real pentru cetățeni”, transmite Jandarmeria Română.

Exercițiul reunește peste 500 de militari români și străini din 19 țări, având ca scop consolidarea cooperării internaționale în domeniul securității și perfecționarea capacității de intervenție a forțelor de ordine.