Dezvăluiri despre campania lui Biden: „O schemă piramidală”. Ce s-a întâmplat cu banii strânși de la donatori

Acuzațiile au fost făcute de Lindy Li, care s-a ocupat de strângerea de fonduri pentru Partidul Democrat, formațiunea președintelui Joe Biden și a vicepreședintei Kamala Harris, în campania electorală din 2024. Într-un interviu pentru Fox News, aceasta susține că sumele atribuite unor responsabili cu strângerea de fonduri nu reflectau întotdeauna banii aduși efectiv de aceștia. Lindy Li a părăsit ulterior partidul.

„Cred sincer că este o schemă piramidală”

Li a explicat că o persoană care recruta pe cineva pentru a aduce donații putea să își atribuie până la 250.000 de dolari din suma strânsă de acesta. Ea a susținut că existau și situații în care aceiași bani erau contabilizați de mai multe ori sau în care donatorii erau preluați de la alți responsabili.

„Cred sincer că este o schemă piramidală”, a declarat ea.

Potrivit acesteia, unele persoane puteau apărea astfel în evidențele interne cu milioane de dolari strânși, fără să fi adus efectiv toate acele sume.

Li a mai spus că oamenii din partid care susțineau public că Joe Biden nu avea probleme cognitive și că putea continua cursa pentru un nou mandat aveau mai ușor acces la președinte și la cercul său apropiat. Cei care puneau la îndoială această imagine era ținuți la distanță.

Fosta democrată a relatat că ea însăși a fost îndepărtată după ce a început să pună sub semnul întrebării capacitatea lui Biden de a mai exercita funcția de președinte încă patru ani.

Peste o jumătate de miliard de dolari către companii de publicitate și consultanță

Modul în care au fost cheltuiți banii în ultima parte a campaniei este, de asemenea, criticat de Lindy Li. În acea perioadă, Kamala Harris, vicepreședinta lui Joe Biden, devenise candidata democraților la Casa Albă.

O mare parte din banii pentru publicitate ar fi ajuns la patru companii care lucrau pentru campanie și care au primit, împreună, peste o jumătate de miliard de dolari. Fosta democrată a declarat că firmele care gestionau publicitatea încasau comisioane importante din sumele cheltuite, iar echipa de campanie folosea avioane private și se caza la hoteluri Ritz-Carlton.

Ea consideră că ar fi trebuit direcționați mai mulți bani către zone importante pentru rezultatul alegerilor, precum Philadelphia, cel mai mare oraș din Pennsylvania, unul dintre statele-cheie în scrutinul prezidențial.

„Unii oameni își lichidau economiile”

Li susține că unii dintre americanii care au făcut donații au ajuns să-și folosească și economiile, fiind convinși că prin sprijinirea democraților contribuie la împiedicarea revenirii lui Donald Trump la Casa Albă.

„Unii oameni își lichidau economiile”, a declarat aceasta. Ea susține că valul de donații primit de democrați în ultimele săptămâni ale campaniei nu s-a datorat în primul rând popularității Kamalei Harris, ci opoziției față de Donald Trump și temerilor privind revenirea acestuia la putere.