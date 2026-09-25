Un telefon care suna într-un colet a dat de gol una dintre cele mai mari rețele de trafic de telefoane

Cum a fost descoperită rețeaua

Totul a început cu un telefon mobil furat, găsit într-un colet sigilat, într-un depozit din apropierea aeroportului Heathrow, potrivit BBC.

Dispozitivul fusese localizat electronic în depozit de victima căreia îi fusese furat cu puțin timp înainte de Crăciunul din 2024. Victima a alertat compania de curierat.

„Telefonul suna în colet. Era încă pornit. Ceea ce este foarte neobișnuit în astfel de situații, pentru că telefoanele sunt de obicei învelite, astfel încât semnalul să nu funcționeze. Dar, în acest caz, funcționa”, explică Andy Featherstone, comandantul Poliției Metropolitane responsabil de combaterea furturilor de telefoane mobile.

Telefoanele furate sunt adesea învelite în folie de aluminiu pentru a bloca semnalele wireless și a împiedica localizarea dispozitivelor.

Peste 800 de telefoane furate într-un depozit

Când poliția a ajuns la depozit, a găsit peste 800 de telefoane, ambalate în loturi de câte cinci și depozitate în nouă cutii. Unele erau învelite în folie, iar altele în folie cu bule.

Toate dispozitivele erau furate și urmau să fie trimise în Hong Kong. A fost declanșată Operațiunea Echosteep, iar anchetatorii au interceptat ulterior alte transporturi și au folosit probe criminalistice de pe colete pentru a identifica doi suspecți.

Telefoanele erau ascunse în subsol și în cuptorul cu microunde

În septembrie 2025, poliția a oprit o mașină în Waltham Forest și i-a arestat pe Amir Muhammad Khadikhel și Ismat Miakhel.

În autoturism au fost găsite mai multe telefoane, inclusiv dispozitive învelite în folie. Polițiștii au descoperit ulterior aproximativ 2.000 de telefoane în proprietăți asociate celor doi.

Un magazin din estul Londrei fusese folosit pentru depozitarea dispozitivelor. Într-un subsol accesibil printr-o trapă, polițiștii au găsit cutii cu telefoane învelite în folie și 44.665 de lire sterline. Într-o altă proprietate, telefoanele furate erau ascunse într-un cuptor cu microunde.

Trei bărbați au fost condamnați

Procurorul Karen Robinson KC a declarat că cei doi bărbați au avut un „rol principal” într-o „rețea criminală sofisticată”, în cadrul căreia poliția a confiscat peste 5.000 de telefoane, cu o valoare în Marea Britanie de aproximativ 5,5 milioane de lire sterline.

Un al treilea bărbat, Mansoor Mohammed, a fost identificat ca fiind implicat în manipularea dispozitivelor.

Cei trei au pledat vinovat în aprilie pentru conspirație în vederea manipulării bunurilor furate și participarea la activitățile criminale ale unui grup infracțional organizat.

Vineri, Khadikhel a fost condamnat la nouă ani și jumătate de închisoare, Miakhel la nouă ani, iar Mohammed la șase ani și jumătate.

Judecătorul Adam Hiddleston a spus că infracțiunile au avut o „amploare financiară enormă”, iar activitatea criminală a fost „extrem de organizată și sofisticată”.

Până la 40.000 de telefoane ar fi fost scoase din Marea Britanie

Poliția suspectează că rețeaua a fost responsabilă pentru scoaterea din Marea Britanie a până la 40.000 de telefoane în 2024 și 2025, acestea fiind exportate în China.

Featherstone spune că rețeaua colecta telefoane de la hoți stradali din întreaga Londră, după care dispozitivele erau ambalate și expediate în afara Marii Britanii.

Poliția afirmă că minorii sunt adesea recrutați prin rețelele sociale pentru a fura telefoane. Featherstone spune că un băiat de 14 ani a fost oprit având asupra sa aproximativ 20 de telefoane furate.

Poliția Metropolitană spune că a făcut 14 arestări, a confiscat peste 250.000 de lire sterline și a recuperat mai mult de 10.000 de telefoane furate. Peste 1.000 de victime și-au primit dispozitivele înapoi.