„EDI” devine realitate și zboară alături de F-35. SUA au primit primele avioane de luptă fără pilot

Cele două aeronave, YFQ-44A Fury și YFQ-42A Vengeance, dezvoltate de companiile americane de apărare Anduril și General Atomics, au ajuns la baza Creech din Nevada, unde vor fi testate pentru a se stabili cum pot fi folosite în luptă alături de avioanele cu pilot, potrivit Defence Blog.

De la EDI din „Stealth” la avioanele de luptă fără pilot

Ideea amintește de EDI, avionul de luptă dotat cu inteligență artificială din filmul SF „Stealth”, lansat în 2005. În film, EDI este trimis în misiuni alături de avioane pilotate, dar ajunge să acționeze pe cont propriu.

La peste două decenii de la apariția filmului, Forțele Aeriene americane testează o variantă reală a conceptului de avion fără pilot care luptă alături de piloți. Spre deosebire de EDI, însă, Fury și Vengeance sunt aeronave semi-autonome și fac parte dintr-un program prin care SUA dezvoltă aparate de luptă fără pilot capabile să transporte arme și senzori și să opereze alături de avioane precum F-35 și viitorul F-47, denumit Collaborative Combat Aircraft (CCA).

Fury are aproximativ jumătate din dimensiunea unui F-16, iar fiecare dintre noile aeronave ar urma să coste aproximativ o treime din prețul unui F-35A.

Fury și Vengeance intră în teste alături de avioanele cu pilot

Fury a fost livrat unității experimentale de la Creech în august, iar Vengeance a ajuns la bază în septembrie. Militarii americani au început deja să opereze unul dintre aparate, iar următoarea etapă este testarea modului în care cele două tipuri pot participa la misiuni împreună cu avioanele de luptă pilotate, inclusiv în spații aeriene în care există amenințări inamice.

Testele nu pornesc însă de la zero. În cadrul unui test cu muniție reală, Fury a lansat o rachetă AIM-120, rachetă americană aer-aer folosită împotriva altor aeronave.

Este testată, de asemenea, și posibilitatea ca echipe restrânse de militari să lanseze și să recupereze aceste aeronave din baze mici sau amplasamente improvizate, fără infrastructura necesară unei baze aeriene convenționale.

SUA vor să construiască o întreagă flotă de aeronave fără pilot

Anduril și General Atomics au fost selectate în 2024 pentru realizarea prototipurilor din prima etapă a programului. Vengeance a efectuat primul zbor în august 2025, iar Fury în octombrie același an.

În iunie 2026, Forțele Aeriene americane au decis să introducă în producție ambele modele, fără să aleagă un singur câștigător. Cele două companii au început deja producția.

SUA vor să dispună de peste 150 de astfel de aeronave până la sfârșitul deceniului. Pentru anul fiscal 2027 au fost solicitate aproximativ un miliard de dolari pentru achiziții și alte 1,4 miliarde de dolari pentru dezvoltarea programului.

Valoarea contractelor și prețul exact al fiecărei aeronave nu au fost făcute publice.