Papa Leon al XIV-lea la Paris: avertisment asupra „morții programate” și a maternității surogat. Un milion de oameni, așteptați în capitala Franței

Suveranul Pontif a vorbit la Palatul Élysée despre manipulările genetice, maternitatea surogat, cumpărarea de organe și „moartea programată”, insistând că dreptul la viață stă la baza tuturor celorlalte drepturi ale omului. Discursul a fost susținut în fața președintelui Emmanuel Macron, a autorităților franceze, a reprezentanților societății civile și ai corpului diplomatic, în prima zi a vizitei sale în Franța.

Tehnologia poate provoca și daune

„Dezvoltarea tehnologică a contribuit de-a lungul secolelor la o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de viață ale umanității; în același timp, fiecare etapă a progresului a arătat și fața ambiguă a unor instrumente capabile să provoace daune atunci când nu sunt orientate spre bine”, a spus liderul Bisericii Catolice, legând progresul tehnologic de necesitatea protejării demnității umane.

Potrivit Papei Leon al XIV-lea, evoluția societății trebuie să fie însoțită de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, amintind că Declarația Universală a Drepturilor Omului a fost proclamată la Paris.

„Dreptul la viață”, la baza celorlalte drepturi

În discursul său, Papa s-a oprit asupra celor aflați în suferință și a celor vulnerabili, vorbind despre personalul medical din instituțiile catolice care îi îngrijește și îi însoțește.

El a descris această activitate drept „o adevărată școală de umanitate” și un apel la recunoașterea valorii „unice și de neînlocuit” a fiecărei ființe umane.

„Reafirm cu tărie că protejarea dreptului la viață constituie fundamentul indispensabil al oricărui alt drept al omului”, a spus Suveranul Pontif. https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/travels/2026/documents/francia-25-28settembre2026.html

Potrivit Papei Leon al XIV-lea, această protecție presupune acceptarea vieții „fără condiții”, sprijinirea persoanelor vulnerabile și însoțirea lor cu respect în fiecare etapă a existenței.

Papa avertizează asupra „morții programate”

„Există astăzi tentația de a aștepta de la știință o soluție și o alinare pentru toate suferințele noastre. Riscul este adesea acela de a cădea în iluzie”, a atras atenția Papa.

„Uneori constat cu îngrijorare actualele derive ale societăților, care riscă să denatureze știința și tehnologia, transformându-le în întreprinderi lucrative care favorizează manipulările genetice, maternitatea surogat, cumpărarea de organe sau oferirea unei morți programate”, a afirmat Suveranul Pontif, avertizând asupra soluțiilor care, lipsite de repere etice, pot îndepărta omul de binele pe care îl caută.

Liderul Bisericii Catolice a subliniat și că respectarea și protejarea vieții fiecărei persoane reprezintă o responsabilitate a tuturor și presupun „o convertire a inteligenței și a inimii”, dar și un angajament real față de ceilalți.

Inteligența artificială și „paradisul mașinilor”

Papa Leon al XIV-lea a abordat inteligența artificială încă din prima sa enciclică, unul dintre cele mai importante documente ale pontificatului, în care a insistat că omul trebuie să rămână în centrul dezvoltării noilor tehnologii.

„Pentru a nu ne pierde umanitatea în paradisul mașinilor care invadează și condiționează viața noastră de zi cu zi, este urgent să formăm mințile pentru un discernământ etic, capabil să recunoască ceea ce este bun din punct de vedere moral”, a spus Suveranul Pontif.

El a folosit expresia „paradisul mașinilor”, preluată de la scriitorul francez Georges Bernanos, autorul lucrării „Franța împotriva roboților”, publicată în 1946. Leon al XIV-lea a susținut că progresul tehnologic trebuie să respecte libertatea interioară și demnitatea umană, iar o societate cu adevărat liberă trebuie să protejeze diversitatea conștiințelor și să promoveze dialogul etic.

Un milion de oameni, așteptați la Paris

Papa se află în Franța între 25 și 28 septembrie, aceasta fiind prima zi a vizitei sale apostolice. Discursul de la Palatul Élysée a avut loc în cadrul întâlnirii cu autoritățile, societatea civilă și corpul diplomatic.

Sâmbătă, Papa Leon al XIV-lea va continua vizita la Paris cu o oprire la Maison Bakhita, un centru dedicat migranților și refugiaților, și o întâlnire la Institutul Catolic din Paris. Suveranul Pontif va celebra o Liturghie în aer liber în Place de la Concorde, la ora 15.00, unde sunt așteptate aproximativ 600.000 de persoane.

În total, aproximativ un milion de credincioși și vizitatori sunt așteptați la Paris pe parcursul celor două zile ale vizitei Papei.

După Liturghia de sâmbătă, Leon al XIV-lea va pleca spre Lourdes, unde va ajunge în cursul serii. Duminică, la Sanctuarul Maicii Domnului de la Lourdes sunt așteptate aproximativ 150.000 de persoane.