Papa Leon al XIV-lea a ajuns în Franța | Prima zi a vizitei include întâlniri cu Macron, un discurs la UNESCO și o procesiune la Notre-Dame

Papa Leon al XIV-lea a ajuns vineri dimineață în Franța, unde începe o vizită de patru zile.

Avionul papal a aterizat pe aeroportul Paris-Orly, unde Suveranul Pontif a fost întâmpinat de președintele Emmanuel Macron.

Sosirea sa a fost marcată de un moment simbolic la nivel național: clopotele bisericilor din întreaga Franță au bătut timp de șapte minute.

Discurs la Palatul Élysée

Vizita începe cu un program aglomerat, care include întâlniri oficiale, discursuri, o procesiune prin centrul Parisului și o veghe de rugăciune la Stade de France.

La ora 11:45, Leon al XIV-lea este programat să susțină primul său discurs în Franța, la Palatul Élysée, în fața autorităților franceze și a corpului diplomatic.

După-amiază, la ora 15:00, Papa va merge la sediul UNESCO, unde este așteptat să reia apelul pentru reglementarea inteligenței artificiale.

Subiectul vine în contextul preocupărilor tot mai mari privind posibilele abuzuri asociate algoritmilor.

Măsuri de securitate sporite

Unul dintre momentele centrale ale zilei va fi procesiunea prin Paris.

Leon al XIV-lea va parcurge aproximativ 2,5 kilometri în papamobil, de la biserica Notre-Dame-des-Champs, din arondismentul 6, până la catedrala Notre-Dame.

Evenimentul se va desfășura sub măsuri de securitate sporite, în condițiile unor temperaturi de vară prognozate pentru capitala franceză.

Vecernia de la Notre-Dame. Sunt așteptați să participe 80.000 de tineri

La ora 17:15 (ora Franței), Papa va celebra vecernia la Notre-Dame, în fața preoților, diaconilor și seminariștilor.

Leon al XIV-lea va fi primul papă care vizitează catedrala după redeschiderea acesteia, în decembrie 2024.

Predecesorul său, Papa Francisc, refuzase invitația de a participa la ceremonia de redeschidere organizată la cinci ani după incendiul care a devastat edificiul gotic.

Ultimul punct al programului de vineri este o veghe de rugăciune organizată pe Stade de France, în Saint-Denis, la nord de Paris.

Sunt așteptați aproximativ 80.000 de tineri cu vârste între 17 și 35 de ani.

Programul va combina momente de muzică pop religioasă, un dialog cu Papa și prezentarea „sfintei tunici a lui Hristos”, relicvă păstrată la Argenteuil.

Impact economic important

Vizita papală este așteptată să aibă și un impact economic important.

Miniștrii francezi ai Comerțului și Economiei au estimat beneficii de ordinul „sutelor de milioane de euro”, în special pentru restaurante și întreprinderile locale.

Ministrul Comerțului, Serge Papin, a declarat pentru franceinfo că vizita ar putea avea „repercusiuni economice semnificative”, în timp ce ministrul Economiei, Roland Lescure, a reluat estimarea la France 2, precizând însă că valoarea exactă este dificil de stabilit.

La Lourdes, una dintre principalele destinații de pelerinaj din Franța, autoritățile spun că hotelurile sunt ocupate integral încă de la sfârșitul lunii august.