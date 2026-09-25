Italia amână cu un an interdicția pentru mașinile diesel Euro 5. Ce se întâmplă acum în Lombardia

Decizia a fost luată printr-un decret-lege aprobat de guvernul italian. În practică, amânarea are un impact direct mai ales asupra Lombardiei, anunță Il Post. Celelalte trei regiuni vizate, Piemonte, Veneto și Emilia-Romagna, găsiseră deja soluții pentru a evita aplicarea interdicției prin măsuri alternative de reducere a poluării.

Pentru șoferii din Lombardia, însă, situația se schimbă semnificativ. Restricțiile care urmau să intre în vigoare peste câteva zile nu vor mai fi aplicate de la 1 octombrie 2026.

De ce au fost vizate mașinile diesel Euro 5

Măsura vizează nordul Italiei, în special zona Văii Padului, una dintre regiunile europene confruntate de ani de zile cu probleme importante privind calitatea aerului. În 2023, guvernul italian stabilise ca mașinile diesel Euro 5 să nu mai poată circula, începând din octombrie 2025, în anumite localități cu peste 30.000 de locuitori din Piemonte, Lombardia, Veneto și Emilia-Romagna.

În 2025, termenul a fost amânat cu un an, iar pragul pentru localitățile vizate a fost ridicat la 100.000 de locuitori. În același timp, regiunile au primit posibilitatea să evite restricțiile dacă adoptă alte măsuri care produc o reducere echivalentă a emisiilor. Acest mecanism a permis celor trei regiuni să găsească alternative.

Lombardia urma să introducă restricțiile

Lombardia era singura dintre cele patru regiuni care nu adoptase o soluție alternativă. Conform regulilor care urmau să intre în vigoare la 1 octombrie 2026, mașinile diesel Euro 5 ar fi fost restricționate în Milano, Monza, Brescia și Bergamo.

Interdicția urma să se aplice în intervalul 7:30-19:30, în perioada stabilită pentru măsurile de reducere a poluării. Noua decizie a guvernului italian schimbă însă situația. Aplicarea măsurii este împinsă până la 1 octombrie 2027.

Măsura a fost susținută de ministrul Transporturilor Matteo Salvini. El a argumentat că restricțiile ar afecta în special persoanele care nu își permit să cumpere un automobil mai nou și mai puțin poluant. „Nu poți pune costul schimbării mașinii în sarcina oamenilor”, a transmis, în esență, ministrul italian în susținerea deciziei.

Celelalte regiuni au ales măsuri alternative

Piemonte, Emilia-Romagna și Veneto au folosit mecanismul introdus anterior pentru a evita blocarea mașinilor diesel Euro 5. Emilia-Romagna a anunțat, printre altele, amânarea cu 15 zile a pornirii încălzirii în anumite zone și alocarea a 10 milioane de euro pentru înlocuirea sistemelor de încălzire vechi și poluante.

Piemonte a pregătit mai multe intervenții pentru îmbunătățirea calității aerului, cu finanțări totale de aproximativ 100 de milioane de euro. Veneto a pregătit la rândul său măsuri compensatorii. Astfel, interdicția care trebuia să se aplice în aceeași formă în toate cele patru regiuni nu mai este aplicată uniform.

Disputa dintre poluare și costurile pentru șoferi continuă

Decizia guvernului italian readuce în prim-plan conflictul dintre obiectivele privind reducerea poluării și costurile suportate de proprietarii mașinilor mai vechi. Pe de o parte, autoritățile europene și italiene au introdus în ultimii ani restricții pentru reducerea emisiilor provenite din transport.

Pe de altă parte, mașinile diesel Euro 5 sunt încă folosite de numeroase persoane care nu își permit să le înlocuiască rapid. Italia a fost deja vizată de proceduri europene privind poluarea aerului, inclusiv în cazul concentrațiilor ridicate de poluanți din Valea Padului.