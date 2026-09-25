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Promoție eșuată. Un magazin a vrut să ofere înghețată gratuită copiilor dar a stârnit o controversă politică

Un magazin italian a stârnit o controversă politică după ce a lansat o promoție pentru copii. Unitatea a vrut să ofere înghețată gratuită copiilor, dar totul s-a încheiat cu un imens scandal.
Promoție eșuată. Un magazin a vrut să ofere înghețată gratuită copiilor dar a stârnit o controversă politică
sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 12:20, Politic
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Proprietarul unei gelaterii din Calusco d’Adda, Italia, a decis să ofere gratuit înghețată tuturor copiilor care au mai puțin de un metru înălțime.

Pentru a-i măsura pe copii, magazinul a montat o mascotă de carton. Unul dintre brațele mascotei era ridicat, iar copiii care intrau sub mâna de carton primeau înghețata mult dorită.

Discuțiile au pornit în momentul în care mai mulți adulți s-au plâns că gestul cu mâna seamănă cu salutul făcut de fasciștii italieni.

„Înghețata este apolitică”, a transmis proprietarul magazinului. Continuarea pe Mediafax Italia.

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