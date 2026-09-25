Grindeanu despre desemnarea lui Siegfried Mureșan: Hai să-i scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să-și depună mandatul!

Liderul PSD, Sorin Grindeanu i-a reproșat vineri lui Siegfried Mureșan, faptul că nu i-a transmis un program politic de guvernare în timp ce premierul desemnat îi atacă pe social-democrați. „Până în acest moment, pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureșan sunt înjurăturile la adresa PSD. N-am nimic altceva, până acum. Aștept și eu și colegii mei. Am și desemnat o echipă, eu, fiind plecat din București la București, dacă e cazul să discute pe programul de guvernare, n-am niciun semn nou, din acest punct de vedere”, a declarat Grindeanu.

Șeful social-democraților a reafirmat, în opinia lui, că Siegfried Mureșan nu este interesat să preia funcția de prim-ministru. De aceea el consideră că depunerea mandatului ar fi o soluție corectă.

„Asta m-a făcut să spun, în urmă cu câteva zile, că eu cred că domnul Mureșan nu-mi dorește să fie prim-ministru și face tot ceea ce e posibil să pice în parlament. Și de aceea am și făcut acel apel.

Bine. Hai să-i scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să-și depună mandatul, că tot acolo ajungem, măcar scurtăm această perioadă. Mă rog, vom vedea ce se va întâmpla zilele următoare. Eu vă rog, dacă aveți nevoie”, a mai declarat Sorin Grindeanu.