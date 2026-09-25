Oficialul german pentru care a lucrat Siegfried Mureșan îi apără activitatea: Aceste acuzații sunt complet absurde

Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei, a vorbit, într-un interviu pentru Cotidianul, despre relația sa cu Siegfried Mureșan, premierul desemnat al României.

Cei doi s-au cunoscut în urmă cu aproape 20 de ani, după ce europarlamentarul român a participat la un program de stagii internaționale al Bundestagului, Parlamentul federal german.

La acel moment, Gunther Krichbaum era președintele Comisiei pentru Afaceri Europene a Parlamentului german.

Oficialul afirmă că, după finalizarea programului de stagii, a ales să lucreze cu Mureșan fiindcă a fost impresionat de performanțele sale și de implicarea sa în politică.

Întrebat și despre acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar reprezenta interesele Germaniei în locul celor ale României, ministrul de stat a spus că le consideră „complet absurde”.

Cum a ajuns Siegfried Mureșan să lucreze în biroul lui Gunther Krichbaum

Întrebat cum s-a cunoscut cu premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și care au demersurile pentru a ajunge să lucreze cu europarlamentarul, Gunther Krichbaum a spus că totul a pornit de la participarea lui Mureșan la „programul «Bursa Parlamentară Internațională» (IPS), un program al Bundestagului german”.

„Pe parcursul celor câteva luni cât durează IPS, bursierii obțin o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra modului în care funcționează sistemul parlamentar german. Aceasta include numeroase discuții cu reprezentanți ai diferitelor partide politice germane, precum și activitatea efectivă în biroul unui membru al Bundestagului. Repartizarea fiecărui bursier la câte un parlamentar este realizată de către administrația Bundestagului german.

După finalizarea programului, domnul Mureșan a continuat să lucreze în biroul meu, deoarece am fost deosebit de impresionat de performanța sa, de înțelegerea chestiunilor politice și de implicarea de care a dat dovadă. În 2009, dânsul a trecut la următoarea etapă a carierei sale profesionale, la Bruxelles.”, a spus Gunther Krichbaum.

Krichbaum: „Reprezentarea intereselor germane la nivel mondial este responsabilitatea ambasadelor noastre și a Guvernului Federal”

Întrebat despre acuzațiile potrivit cărora Siegfried Mureșan ar reprezenta interesele Germaniei, nu pe cele ale României, oficialul german a explicat că reprezentarea intereselor Germaniei în lume revine „ambasadelor și Guvernului Federal”.

„Reprezentarea intereselor germane la nivel mondial este responsabilitatea ambasadelor noastre și a Guvernului Federal. La Bruxelles și Strasbourg, această activitate este completată de membrii Parlamentului European aleși în Germania. Aceștia reprezintă interesele germane în cadrul instituțiilor europene, la fel cum eurodeputații din celelalte state membre reprezintă interesele țărilor lor”, a spus Krichbaum.

El a precizat că același principiu se aplică și în cazul lui Siegfried Mureșan, în calitate de eurodeputat român.

„Același lucru este valabil, în mod firesc, și pentru eurodeputatul român Mureșan. Prin urmare, aceste acuzații sunt complet absurde”, a afirmat oficialul german.

Mureșan a intrat în contact cu numeroși politicieni germani

Gunther Krichbaum a precizat că Siegfried Mureșan „a intrat în contact cu numeroși membri ai Bundestagului din toate grupurile parlamentare”, atât în perioada programului de bursă, cât și în perioada în care a lucrat în biroul său.

Acesta a povestit pe scurt și despre propria sa activitate în relația cu România. El a prezidat Comisia pentru Afaceri Europene a Bundestagului între 2007 și 2021 și, din 2002, a fost raportor al grupului parlamentar CDU/CSU pentru România.

În această calitate, el a fost implicat în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană, care a avut loc la 1 ianuarie 2007. În perioada ratificării tratatului de aderare în Bundestag, Siegfried Mureșan lucra în biroul său parlamentar prin programul IPS.

„Dânsul mi-a oferit multe informații valoroase despre țara sa natală, ceea ce m-a ajutat să susțin aderarea României la UE în rândul colegilor mei”, a declarat Krichbaum.

Ministrul de stat spune că, în acea perioadă, a avut legături strânse cu numeroși politicieni români din toate partidele, iar o parte dintre aceste contacte sunt păstrate și în prezent.

Printre acestea s-au numărat parlamentari din cadrul guvernului și din opoziție, dar și reprezentanți ai guvernelor de la acea vreme.

El a mai spus că a avut și continuă să aibă contacte cu ONG-uri, reprezentanți ai societății civile, Curtea Constituțională, Banca Națională și, în mod special, Direcția Națională Anticorupție (DNA).