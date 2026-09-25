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Anunț sau eroare. O publicație din Rusia a șters un articol despre o nouă operațiune militară specială

O publicație importantă din Rusia a publicat și apoi a șters un articol despre o nouă operațiune militară specială. Experții internaționali se tem că nu este vorba despre o gafă, ci despre un element de propagandă prin care populația din Rusia și lumea occidentală sunt anunțate despre o nouă intenție a lui Putin.
Anunț sau eroare. O publicație din Rusia a șters un articol despre o nouă operațiune militară specială
Sursa foto: Mediafax Foto
Petru Mazilu
25 sept. 2026, 13:46, Politic
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Agenția de stat RIA Novosti a publicat un articol cu titlul „Rusia se confruntă cu o altă operațiune militară specială. Va fi foarte scurtă”. Potrivit Nexta, autorul este Alexander Nosovici, redactor-șef al RuBaltic.ru.

În articol, Lituania este numită drept noua țintă a agresiunii ruse. Articolul a apărut după decizia Parlamentului lituanian de a permite amplasarea armelor nucleare pe teritoriul Lituaniei. Nosovici a comparat Lituania cu Ucraina și a scris că, în cazul unui conflict, Rusia ar putea face abstracție de trupele terestre și ar putea folosi rachete cu focoase nucleare.

Gafă sau avertisment

După reacțiile negative care au apărut, RIA Novosti a șters articolul controversat.

Totuși, experții din Occident avertizează că poate nu este o gafă ci un avertisment. Autoritățile ruse obișnuiesc să folosească propagandiști pentru a anunța intențiile Kremlinului.

Avertismente din partea militarilor și serviciilor din Occident privitoare la Rusia

Recent, serviciile de informații din Danemarca și Cehia au avertizat cu privire la o posibilă lovitură limitată a Rusiei asupra unei țări membre NATO. De asemenea, au existat și alte avertizări de la militari de top și de la diferite servicii secrete occidentale.

S-a spus că Rusia ar putea lansa o lovitură limitată asupra țărilor baltice, pentru a testa reacția alianței. Dacă reacția nu va fi suficient de hotărâtă, Rusia va merge mai departe, au avertizat experții.

În mod oficial, Occidentul declară că este pregătit pentru o confruntare cu Ruia. Printre altele, țările NAT au transmis în mod repetat că, în cazul unui conflict direct cu Federația Rusă, regiunea Kaliningrad va fi blocată, iar obiectivele sale militare vor deveni ținta loviturilor.

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