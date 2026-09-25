Prima pagină » Politic » Milkshake, șaorma și diplomație. Un deputat PSD, despre discursul Oanei Țoiu: Mult sos, multe ingrediente, aproape imposibil să mai înțelegi ce-ai comandat

Milkshake, șaorma și diplomație. Un deputat PSD, despre discursul Oanei Țoiu: Mult sos, multe ingrediente, aproape imposibil să mai înțelegi ce-ai comandat

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, o critică dur pe Oana Toiu, ministra Afacerilor Externe, după ce a comparat, într-un discurs în fața oficialilor americani, relația României cu SUA cu un milkshake.
Milkshake, șaorma și diplomație. Un deputat PSD, despre discursul Oanei Țoiu: Mult sos, multe ingrediente, aproape imposibil să mai înțelegi ce-ai comandat
sursă foto: captură video
Coralia Frigea
25 sept. 2026, 13:30, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, o critică dur pe Oana Toiu, după ce ministra Afacerilor Externe a susținut un discurs atipic în fața oficialilor americani. Social-democratul a comparat și el, la rândul său, vorbele ministrei USR cu o șaorma.

„Ei bine, asta da diplomație! Dincolo de zâmbetele ușor nedumerite ale partenerilor de dialog. Abilitățile gospodărești ale Oanei Țoiu dau lovitura și întăresc, fără îndoială, profilul diplomatic al României. Slavă Domnului că s-a oprit la milkshake și nu ne-a propus meniul complet, că doar românul e gurmand…”, a scris Mihai Fifor, într-o postare pe Facebook.

Deputat PSD: Politica externă a doamnei Țoiu, o șaorma cu de toate

Social-democratul a mers mai departe cu criticile și a comparat demersurile externe ale Oanei Toiu cu „o șaorma cu de toate”.

„Deși, dacă stau bine să mă gândesc, politica externă a doamnei Țoiu seamănă teribil cu o șaorma cu de toate. Mult sos, multe ingrediente, aproape imposibil să mai înțelegi ce-ai comandat și, la final, inevitabila întrebare: „Cu de toate?” Cu de toate, doamnă ministru. Să fie masa bogată. Numai cu diplomație să fie”, a concluzionat Fifor.

Declarațiile Oanei Țoiu au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, găzduite de Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski.

„Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a spus Oana Țoiu, la New York.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Am deschis ușa și am intrat în iad: ce ascunde Fortul 13 Jilava, locul unde oamenii erau zdrobiți de foame, frig și întuneric!
Libertatea
Bronșiolita la copii poate începe ca o simplă răceală. Semnul pe care părinții nu trebuie să îl ignore
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia