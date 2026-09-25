Milkshake, șaorma și diplomație. Un deputat PSD, despre discursul Oanei Țoiu: Mult sos, multe ingrediente, aproape imposibil să mai înțelegi ce-ai comandat

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, o critică dur pe Oana Toiu, după ce ministra Afacerilor Externe a susținut un discurs atipic în fața oficialilor americani. Social-democratul a comparat și el, la rândul său, vorbele ministrei USR cu o șaorma.

„Ei bine, asta da diplomație! Dincolo de zâmbetele ușor nedumerite ale partenerilor de dialog. Abilitățile gospodărești ale Oanei Țoiu dau lovitura și întăresc, fără îndoială, profilul diplomatic al României. Slavă Domnului că s-a oprit la milkshake și nu ne-a propus meniul complet, că doar românul e gurmand…”, a scris Mihai Fifor, într-o postare pe Facebook.

Declarațiile Oanei Țoiu au fost făcute în cadrul unei discuții în marja Adunării Generale ONU, găzduite de Consiliul pentru Relații Externe (Council on Foreign Relations), alături de vicepremierul polonez Radosław Sikorski.

„Cred că, dacă ne uităm la obiectivele noastre de securitate și economice, este că, atunci când ai ceva care funcționează și ai, de exemplu, acest milkshake extraordinar, nu există nicio modalitate de a scoate căpșunile și restul ingredientelor înapoi din rețetă. Nu funcționează așa. Și cred că în acest punct ne aflăm acum în această relație”, a spus Oana Țoiu, la New York.