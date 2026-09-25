PSD anunță că este pregătit să preia guvernarea. Ce propune partidul pentru economia României

O delegație a partidului s-a întâlnit vineri cu reprezentanții S&P. Potrivit comunicatului de presă al PSD, discuțiile au avut loc în contextul fundamentării deciziei de rating care urmează să fie formulată pe 2 octombrie 2026.

PSD spune că este pregătit să își asume conducerea unui guvern pentru a pune capăt actualei crize politice și pentru a readuce economia națională pe o direcție stabilă.

Partidul susține că viitorul guvern trebuie să aibă cât mai rapid puteri depline. În viziunea PSD, acesta trebuie să poată gestiona eficient echilibrele macroeconomice și să elaboreze și să aprobe bugetul pentru anul viitor.

Ce politică economică anunță PSD

PSD afirmă în comunicat că își asumă promovarea unei politici de consolidare fiscală și de creștere a veniturilor bugetare. Partidul spune că această politică ar urma să se bazeze pe stimularea economică și pe îmbunătățirea colectării taxelor.

În același timp, PSD își propune dezvoltarea unor parteneriate strategice pentru încurajarea investițiilor străine în economia României. Social-democrații afirmă că viitorul guvern ar trebui să urmărească reducerea decalajelor sociale, sprijinirea categoriilor defavorizate și susținerea capitalului românesc.

PSD s-a angajat, de asemenea, să promoveze în cadrul noului guvern o politică economică pe care o descrie drept echilibrată și predictibilă pentru investitori și pentru instituțiile de credit naționale și internaționale.

PSD propune construirea unei majorități parlamentare

Un alt mesaj transmis de PSD reprezentanților S&P vizează construcția unei majorități parlamentare. Potrivit comunicatului, liderii social-democrați au informat agenția că PSD a propus tuturor forțelor democratice să participe la construirea unei majorități parlamentare.

Partidul spune că această construcție ar trebui să pornească de la un set de principii și priorități economice naționale. PSD și-a reafirmat totodată poziția pentru susținerea valorilor europene și euroatlantice.

Din delegația PSD care s-a întâlnit cu reprezentanții S&P au făcut parte deputații Marian Neacșu, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Adrian Câciu și Florin Manole, precum și vicepreședintele PSD Mihnea Costoiu.