Sorin Grindeanu: Eu mă așteptam joi să fiu desemnat. Credeam că încearcă și cu PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat vineri, 25 septembrie, într-o conferință de presă susținută la Caraș-Severin, că se aștepta ca președintele Nicușor Dan să-l nominalizeze pe el pentru funcția de premier.
„Aici, cu voi, pot să fiu sincer și să vă spun că m-așteptam joi, să fiu desemnat joi. Totul pentru mine a fost o surpriză. Asta-i viața”, a declarat Sorin Grindeanu, de la Caraș-Severin.
Grindeanu a mai spus că, după desemnarea liberalului Adrian Veștea, următoarea ar fi trebuit să fie una social-democrată. Nominalizarea s-a dovedit a fi, însă, tot dintre partidele de dreapta. Nicușor Dan l-a ales pe Siegfried Mureșan pentru șefia executivului, spre surprinderea liderului PSD.
„De când a ajuns președinte Nicușor Dan, a fost așa: Ilie Bolojan, de dreapta, de la partidul care s-a clasat în locul 3. După care a venit cu Eugen Tomac, de dreapta, după care a venit cu Veștea, de dreapta, și am zis că poate încearcă și cu partidul care a câștigat alegerile, PSD”, explică președintele PSD.
Mureșan este a treia desemnare a președintelui Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut de șeful statului pe 17 septembrie. A fost o premieră în politica românească ca președintele să nu-l aibă alături la desemnare și pe premierul ales.
„Dacă voi fi cel care va fi nominalizat pe președinte, eu o să am instrucția din toate și o să văd în final dacă voi putea să am o majoritate care să fie o majoritate bazată pe valori europene, o majoritate transparentă, o majoritate care să asigure o guvernare coerentă, stabilă, care să ducă la schimbare a direcției de care vorbeam mai devreme. Altfel, poți să ai un vot conjunctural din care să treci un guvern, dar e un guvern slab. Un guvern care poate în două-trei zile să pice la o moțiune de cenzură. Iar oricine ar fi în acea poziție de viitor prim-ministru, un prim-ministru slab”, a mai declarat Grindeanu.
Anterior, șeful statului i-a desemnat, pe rând, pe Eugen Tomac, consilierul său prezidențial, care nu a primit susținerea partidelor pro-occidentale și s-a retras înainte de votul de învestire, și pe Adrian Veștea, vicepreședinte PNL. Momentul desemnării lui Veștea a produs o ruptură în PNL. Majoritatea aleșilor liberali nu l-au susținut și a picat la votul din Parlament.