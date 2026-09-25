Sorin Grindeanu: Eu mă așteptam joi să fiu desemnat. Credeam că încearcă și cu PSD

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a declarat vineri, 25 septembrie, că se aștepta ca el să fie desemnat de Nicușor Dan, după ce ultima dată nominalizarea a venit tot din partea partidelor de dreapta.