Siegfried Mureșan, despre prețurile la carburanți și TVA: Vreau să reducem TVA-ul înapoi la 19% de îndată ce ne permitem

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, vineri, la Europa FM, că își dorește reducerea TVA de la 21% la 19%, dar spune că acest lucru nu poate fi făcut imediat, în contextul deficitului bugetar.

El a spus că majorarea TVA și reducerea cheltuielilor au fost necesare pentru scăderea deficitului și recâștigarea încrederii celor care împrumută România.

Mureșan a fost întrebat dacă măsurile actualei guvernări vor fi menținute, având în vedere că prețul motorinei a ajuns la aproximativ 11 lei pe litru, dar și faptul că euro a depășit 5,2 lei.

Premierul desemnat a respins însă ideea că prețurile mari la benzină și motorină ar fi fost provocate de deciziile lui Ilie Bolojan, adevăratul vinovat fiind conflictul din Orientul Mijlociu.

„În primul rând, motorina nu e 11 lei și benzina 10 lei, fiindcă așa a avut Ilie Bolojan sau fiindcă prim-ministrul Ilie Bolojan a luat o decizie în acest sens. Motorina costă atât de mult fiindcă pe piațele internaționale prețul petrolului a crescut ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu, situația din Iran și din regiune. Prețul benzinei și al motorinei este record în toată Uniunea Europeană, indiferent dacă l-au avut sau nu pe Ilie Bolojan, prim-ministru”, a declarat Mureșan la Europa FM.

Premierul desemnat a adăugat că actualul premier nu poate fi considerat responsabil pentru nivelul actual al prețurilor la carburanți.

„Ilie Bolojan nu e responsabil de aceste prețuri mari la motorină și la benzină”, a spus Mureșan.

Siegfried Mureșan a vorbit și despre situația finanțelor publice și despre deficitul bugetar cu care România s-a confruntat în momentul în care Ilie Bolojan a preluat funcția de premier.

El a spus că, în urmă cu un an, România avea un deficit de 9,3%, cel mai mare din Uniunea Europeană, iar statul cheltuia mai mult decât încasa.

„În urmă cu un an de zile, când Ilie Bolojan a devenit prim-ministru, noi aveam deficit 9,3%. Nici un alt stat membru al Uniunii Europene nu avea un deficit atât de mare. Cheltuiam mult mai mult decât încasam. Cheltuiam mai mult decât statul își putea permite. Și cei care ne împrumutau au început să piardă încrederea în noi”, a declarat Mureșan.

Acesta a mai declarat că, în condițiile date, o parte tot mai mare din banii publici a ajuns să fie folosită pentru plata dobânzilor, în loc să fie direcționată către investiții și servicii publice.

„Și în loc să putem, din banii publici, să modernizăm școli, spitale, gădinițe, am început să plătim tot mai multă dobândă, fiindcă au spus, nu știm sigur dacă ne mai puteți sau nu da bani înapoi, că atare vrem o rată mai mare a dobândii. Pentru a scădea aceste dobândi, au trebuit reduse cheltuielile statului”, a spus premierul desemnat.

Siegfried Mureșan a afirmat că majorarea TVA de la 19% la 21% nu a fost o decizie pe care guvernul anterior a luat-o „cu inima ușoară”. El a precizat că își dorește ca TVA să revină la 19%, dar a făcut o precizare importantă.

„Eu sunt convins că guvernul anterior nu a luat cu inima ușoară decizia de creștere a TVA-ului de la 19% la 21%, și eu vreau să reducem TVA-ul înapoi la 19% de îndată ce ne permitem. Deci și eu îmi doresc să reușim să reducem taxe impozite, dar trebuie să vă spun adevărul. Nu vom putea reduce toate taxele, toate impozitele, simultan, în același timp, imediat. Trebuie să o facem gradual, pas cu pas, în perioada imediat următoare”, a declarat Siegfried Mureșan.