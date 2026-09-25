Mureșan, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Nu cer niciodată ajutorul altor oameni politici. Ce spune despre sprijinul președintelui pentru Guvern

„Am avut într-adevăr o întâlnire cu președintele României, o întâlnire pe care președintele și cu mine o agreaserăm de la momentul desemnării să o avem și i-am prezentat președintelui programul de guvernare. Acesta a fost obiectivul întâlnirii și cred că obiectivul a fost îndeplinit”, a declarat Siegfried Mureșan la Europa FM.

Premierul desemnat a precizat că, după prezentarea programului de guvernare, următorii pași sunt finalizarea structurii Executivului și nominalizarea miniștrilor de către cele trei partide care susțin Guvernul, PNL, USR și UDMR, pe care a spus că o va prezenta până la finalul zilei.

Întrebat ce i-a transmis Nicușor Dan în cadrul întâlnirii, Mureșan a evitat să vorbească în numele președintelui.

„Ceea ce a spus președintele și punctul de vedere al președintelui îl va spune președintele. Nu pot eu să vorbesc în numele președintelui”, a afirmat premierul desemnat.

Mureșan, întrebat dacă i-a cerut lui Nicușor Dan un mesaj public de susținere

Siegfried Mureșan a fost întrebat dacă i-a cerut președintelui României să transmită public un mesaj de susținere pentru viitorul Guvern, în condițiile în care acesta are nevoie de voturi suplimentare în Parlament.

Premierul desemnat a respins ideea că ar aștepta ca șeful statului să îi obțină sprijinul parlamentar.

„Eu sunt un om politic pe propriile mele picioare și este obligația mea, ca alături de cele trei partide care mă susțin, să găsim majoritatea parlamentară”, a spus Mureșan.

Întrebat din nou dacă i-a cerut sau nu președintelui sprijinul, acesta a răspuns: „Nu cer niciodată ajutorul altor oameni politici”.

Mureșan a subliniat că fiecare instituție are propriul rol în procesul de formare a Guvernului.

„Președintele își are rolul constituțional. În acest proces m-a desemnat și acum este obligația mea să vin cu programul și cu cabinetul în fața Parlamentului”, a declarat premierul desemnat.

„Nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale”

Siegfried Mureșan a fost întrebat și dacă Nicușor Dan i-a promis că îl va sprijini în încercarea de a obține voturile necesare învestirii.

Premierul desemnat a evitat din nou un răspuns direct și a invocat necesitatea respectării rolului instituțional al președintelui.

„Cred că trebuie să avem respect față de instituții și de aceea nu ar fi frumos față de președintele României să vorbesc eu în numele domniei sale”, a afirmat Mureșan.

Acesta a repetat că scopul întâlnirii de la Cotroceni a fost prezentarea programului de guvernare, document la care a lucrat în ultima săptămână.

„Obiectivul întâlnirii a fost să-i prezint programul de guvernare, deoarece acesta este elementul de noutate. La asta am lucrat pe durata acestei săptămâni și obiectivul întâlnirii a fost îndeplinit”, a spus premierul desemnat.

„Sentimentele oamenilor politici contează mai puțin”

Întrebat cum vede intențiile președintelui în lipsa unei poziții publice privind susținerea Guvernului și dacă l-a simțit pe Nicușor Dan ca fiind de partea sa, Mureșan a evitat să interpreteze atitudinea șefului statului.

„Aici ce simt eu contează mai puțin. Cel mai important lucru este ce votăm săptămâna viitoare în Parlament”, a declarat acesta.

Premierul desemnat a susținut că parlamentarii trebuie să țină cont de situația politică actuală și a pledat pentru învestirea Guvernului.

„Parlamentarii trebuie să știe că avem o situație de criză de șase luni de zile și singura cale pentru a încheia această criză, pentru a ieși acum din criză, este un vot pozitiv pe acest Guvern”, a spus Siegfried Mureșan.

Întrebat pentru ultima dată dacă, în urma discuției de la Cotroceni, l-a simțit pe Nicușor Dan ca sprijinindu-i demersul, Mureșan a răspuns: „N-am spus nici că am simțit, nici că nu am simțit, nici ce am simțit. Sentimentele oamenilor politici contează mai puțin. Datoria e mai importantă, iar datoria mea acum este să merg în Parlament”.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan este susținut oficial de PNL, USR și UDMR. Premierul desemnat a anunțat că votul de învestitură este programat la începutul săptămânii viitoare.