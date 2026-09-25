Prima pagină » Știri externe » Imagini rare din interiorul unui uragan de categoria 5 | Un avion a traversat ochiul furtunii Polo

Imagini rare din interiorul unui uragan de categoria 5 | Un avion a traversat ochiul furtunii Polo

Cer albastru în mijlocul unui uragan de categoria 5 iar, în jur, un zid uriaș de nori. Așa arată ochiul uraganului Polo văzut din avionul NOAA care a traversat furtuna în timp ce vânturile atingeau aproximativ 290 km/h.
Siegfried Mureșan răspunde acuzațiilor aduse de Udrea legat de relația cu Pinalti: Nu știu nici acum cum au finanțat ei campania PMP din 2014
Siegfried Mureșan răspunde acuzațiilor aduse de Udrea legat de relația cu Pinalti: Nu știu nici acum cum au finanțat ei campania PMP din 2014
Siegfried Mureșan explică episodul „timpului de gândire”: Nu a fost vorba categoric de o nevoie a mea de a mă gândi
Siegfried Mureșan explică episodul „timpului de gândire”: Nu a fost vorba categoric de o nevoie a mea de a mă gândi
Premierul desemnat anunță când vor crește pensiile și salariile bugetarilor
Premierul desemnat anunță când vor crește pensiile și salariile bugetarilor
Siegfried Mureșan a anunțat când vor fi depuse Programul de Guvernare și Lista de miniștri în Parlament
Siegfried Mureșan a anunțat când vor fi depuse Programul de Guvernare și Lista de miniștri în Parlament
VIDEO | Primarul din Salonic, mesaj pentru români: Acum este momentul
VIDEO | Primarul din Salonic, mesaj pentru români: Acum este momentul
Luiza Moldovan
25 sept. 2026, 11:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un avion de recunoaștere al NOAA a zburat direct prin ochiul uraganului Polo, unul dintre cele mai puternice cicloane înregistrate în Pacificul de Est, în timp ce furtuna atingea viteze ale vântului de aproximativ 290 km/h, potrivit Reuters.

Imaginile filmate la bordul aeronavei WP-3D Orion „Miss Piggy”, în timpul misiunii din 22 septembrie, surprind avionul traversând peretele compact de nori al uraganului și pătrunzând în ochiul furtunii.

După ce străpunge plafonul dens de nori, aeronava ajunge într-o zonă cu cer albastru, înconjurată de formațiunile masive de nori ale peretelui ocular.

Polo s-a intensificat într-un timp record

În timpul zborului, instrumentele aeronavei au măsurat pentru Polo o presiune centrală de aproximativ 892 de milibari și vânturi maxime susținute de 180 de mile pe oră.

Presiunea a făcut din Polo al doilea cel mai intens uragan înregistrat vreodată în Pacificul de Est după acest criteriu, depășit doar de uraganul Patricia, din 2015.

Polo s-a intensificat extrem de rapid. El a trecut de la tropicală la uragan de categoria 5 (cea mai înaltă categorie pe scara Saffir-Simpson) extrem de repede – în aproximativ o zi.

Hurricane Hunter sunt adevărații vânători ai furtunilor

În momentul în care avionul NOAA a pătruns în sistem, furtuna se afla în largul coastei sud-vestice a Mexicului, la sud de Zihuatanejo, și se deplasa foarte lent.

Zborurile avioanelor „Hurricane Hunter” au rolul de a furniza meteorologilor date directe despre structura și intensitatea furtunilor.

Informațiile colectate în timpul misiunii au fost folosite pentru prognozele Centrului Național pentru Uragane al SUA și pentru cercetările NOAA privind intensificarea rapidă a cicloanelor tropicale.

Ulterior, Polo a intrat într-un ciclu de înlocuire a peretelui ocular, proces care a dus la o diminuare temporară a intensității.

Imaginile spectaculoase din interiorul uraganului

Pe 23 septembrie, furtuna avea vânturi maxime susținute de aproximativ 145 de mile pe oră, menținându-se însă la categoria 4.

Benzile exterioare ale uraganului au ajuns la coasta Mexicului, unde au fost prognozate ploi abundente, inundații și alunecări de teren.

Imaginile realizate din avion oferă astfel o perspectivă rară asupra interiorului unui uragan de categoria 5: un inel aproape circular de nori albi, înalți, care înconjoară ochiul furtunii, înainte ca aeronava să pătrundă din nou în masa compactă de nori.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Ion Țiriac a scos «bestia» din colecție! Cum arată limuzina din 1968 pe care au avut-o John Lennon, Coco Chanel, Ceaușescu și Saddam Hussein
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Adevărul despre Alex Gîlcă de la Asia Express. De ce nu-l suportă mama lui Valerie Lungu
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
SURSE Cum arată Guvernul Mureșan. Numele-surpriză din lista de miniștri
Libertatea
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia