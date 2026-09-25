Imagini rare din interiorul unui uragan de categoria 5 | Un avion a traversat ochiul furtunii Polo

Un avion de recunoaștere al NOAA a zburat direct prin ochiul uraganului Polo, unul dintre cele mai puternice cicloane înregistrate în Pacificul de Est, în timp ce furtuna atingea viteze ale vântului de aproximativ 290 km/h, potrivit Reuters.

Imaginile filmate la bordul aeronavei WP-3D Orion „Miss Piggy”, în timpul misiunii din 22 septembrie, surprind avionul traversând peretele compact de nori al uraganului și pătrunzând în ochiul furtunii.

După ce străpunge plafonul dens de nori, aeronava ajunge într-o zonă cu cer albastru, înconjurată de formațiunile masive de nori ale peretelui ocular.

Polo s-a intensificat într-un timp record

În timpul zborului, instrumentele aeronavei au măsurat pentru Polo o presiune centrală de aproximativ 892 de milibari și vânturi maxime susținute de 180 de mile pe oră.

Presiunea a făcut din Polo al doilea cel mai intens uragan înregistrat vreodată în Pacificul de Est după acest criteriu, depășit doar de uraganul Patricia, din 2015.

Polo s-a intensificat extrem de rapid. El a trecut de la tropicală la uragan de categoria 5 (cea mai înaltă categorie pe scara Saffir-Simpson) extrem de repede – în aproximativ o zi.

Hurricane Hunter sunt adevărații vânători ai furtunilor

În momentul în care avionul NOAA a pătruns în sistem, furtuna se afla în largul coastei sud-vestice a Mexicului, la sud de Zihuatanejo, și se deplasa foarte lent.

Zborurile avioanelor „Hurricane Hunter” au rolul de a furniza meteorologilor date directe despre structura și intensitatea furtunilor.

Informațiile colectate în timpul misiunii au fost folosite pentru prognozele Centrului Național pentru Uragane al SUA și pentru cercetările NOAA privind intensificarea rapidă a cicloanelor tropicale.

Ulterior, Polo a intrat într-un ciclu de înlocuire a peretelui ocular, proces care a dus la o diminuare temporară a intensității.

Imaginile spectaculoase din interiorul uraganului

Pe 23 septembrie, furtuna avea vânturi maxime susținute de aproximativ 145 de mile pe oră, menținându-se însă la categoria 4.

Benzile exterioare ale uraganului au ajuns la coasta Mexicului, unde au fost prognozate ploi abundente, inundații și alunecări de teren.

Imaginile realizate din avion oferă astfel o perspectivă rară asupra interiorului unui uragan de categoria 5: un inel aproape circular de nori albi, înalți, care înconjoară ochiul furtunii, înainte ca aeronava să pătrundă din nou în masa compactă de nori.