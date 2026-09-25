Prima pagină » Social » 1,3 milioane de euro de plată! Trucul cu numere poloneze care a ajuns și în România

1,3 milioane de euro de plată! Trucul cu numere poloneze care a ajuns și în România

Trucul cu numere poloneze se extinde în Europa. Cazuri au fost înregistrate în România și Italia. Este vorba despre utilizarea în alte țări a unei mașini cu numere poloneze, fără asigurare.
1,3 milioane de euro de plată! Trucul cu numere poloneze care a ajuns și în România
sursa foto: pexels
Andreea Tobias
25 sept. 2026, 11:56, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un șofer italian trebuie să plătească aproximativ 1,3 milioane de euro după un accident. El conducea o mașină cu numere poloneze, fără asigurare.

Despăgubirea a fost plătită de Biroul polonez al asigurătorilor auto care acum s-a îndreptat împotriva șoferului italian. Un caz similar a fost înregistrat în România.

Trucul presupune că proprietarul vinde formal mașina unei agenții din Polonia. Aceasta încheie un contract de închiriere și mașina este folosită în alte țări.

Chiria plătită este mult mai mică decât taxa auto și asigurarea din Italia sau din alte țări. Continuarea pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scandal în Corbeanca, la doi pași de Paradisul Verde al lui Țânțăreanu. Primarul userist al comunei este acuzat că a construit ilegal o structură pentru panouri fotovoltaice. Cum se apără edilul
Gandul
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore
Cancan
Lindsey Vonn și-a făcut iubit cu 11 ani mai tânăr ca ea! Campioana, apariție în bikini cu partenerul ei
Prosport
Am deschis ușa și am intrat în iad: ce ascunde Fortul 13 Jilava, locul unde oamenii erau zdrobiți de foame, frig și întuneric!
Libertatea
Ce au descoperit medicii legiști în corpul Valentinei. Necropsia tinerei de 28 de ani a scos la iveală detalii șocante!
CSID
Noul val de scumpiri în stațiile de carburant! Prețuri-record pentru benzină și motorină
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia