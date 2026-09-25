1,3 milioane de euro de plată! Trucul cu numere poloneze care a ajuns și în România

Un șofer italian trebuie să plătească aproximativ 1,3 milioane de euro după un accident. El conducea o mașină cu numere poloneze, fără asigurare.

Despăgubirea a fost plătită de Biroul polonez al asigurătorilor auto care acum s-a îndreptat împotriva șoferului italian. Un caz similar a fost înregistrat în România.

Trucul presupune că proprietarul vinde formal mașina unei agenții din Polonia. Aceasta încheie un contract de închiriere și mașina este folosită în alte țări.

Chiria plătită este mult mai mică decât taxa auto și asigurarea din Italia sau din alte țări. Continuarea pe Mediafax Italia.