Scene incredibile în Veneția. Un cuplu a fost filmat în timp ce făcea sex pe un „vaporetto” plin cu turiști

Incidentul s-ar fi produs săptămâna trecută, pe un „vaporetto” (vaporaș ce efectuează serviciul de transport local din Veneția) al liniei 1, care circula dinspre San Marco către Piazzale Roma. Potrivit presei locale, cei doi s-au retras în partea din spate a ambarcațiunii, în spatele ușilor cabinei pentru pasageri.

Pasagerii au văzut totul și au scos telefoanele

Deși cei doi se aflau într-o zonă exterioară a „vaporetto”-ului, în interiorul cabinei se aflau în continuare numeroși pasageri. Mai mulți dintre aceștia au observat ce se întâmpla. Un pasager a filmat scena, iar imaginile au început ulterior să circule pe rețelele sociale.

Potrivit presei, scena ar fi durat câteva minute. Filmarea a ajuns apoi la Avm-Actv, compania care gestionează transportul public acvatic din Veneția, precum și la Poliția Locală. Reacțiile celor care au văzut imaginile au variat de la surprindere la indignare. Faptul că incidentul s-a petrecut în timpul unei curse cu pasageri a amplificat reacțiile online.

Ce riscă cei doi și de ce imaginile pot deveni probe

Identitatea cuplului nu a fost făcută publică și nu există, deocamdată, confirmarea că cei doi au fost identificați. Autoritățile nu au anunțat nici că ar fi fost deja deschis un dosar sau aplicată o sancțiune.

Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, comportamentul ar putea intra în categoria actelor obscene într-un loc public. În astfel de cazuri, legislația italiană prevede sancțiuni care pot ajunge până la 30.000 de euro, însă aceasta este limita maximă prevăzută, nu o amendă stabilită deja pentru cei doi. Filmarea ar putea fi folosită pentru identificarea cuplului și pentru eventualele demersuri ale autorităților. Deocamdată, cazul rămâne în atenția Poliției Locale din Veneția, după ce imaginile au fost transmise autorităților.