Vremea în România, prognoza pentru următoarele 4 săptămâni. Octombrie vine cu temperaturi peste normal și ploi puține în mai multe regiuni

Potrivit estimărilor meteorologice pentru următoarele patru săptămâni, în a doua jumătate a lunii octombrie temperaturile se vor menține peste mediile climatologice în întreaga țară.

Estimările pentru perioada 28 septembrie – 26 octombrie 2026 sunt realizate de ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată și indică media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Prognoza nu poate anticipa însă fenomenele meteorologice extreme de scurtă durată.

Vremea în perioada 28 septembrie – 5 octombrie

În prima săptămână, temperaturile medii vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă.

În vestul țării, valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite, în timp ce în est și, în special, în sud-est, temperaturile vor fi ușor mai scăzute.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi deficitare în vestul, nord-vestul și centrul țării, precum și în sud-vest. În sud-est este prognozat un regim pluviometric excedentar.

În restul țării, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale.

5 – 12 octombrie: temperaturi ușor peste normal

Pentru săptămâna 5 – 12 octombrie, meteorologii estimează temperaturi medii ușor mai ridicate decât normele climatologice ale perioadei în cea mai mare parte a țării.

Cele mai mari abateri pozitive sunt prognozate în vest și nord-vest, în timp ce în est și sud-est temperaturile vor fi apropiate de valorile normale.

Regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de normal. Excepție fac regiunile vestice, nord-vestice și centrale, unde cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare.

12 – 19 octombrie: temperaturi peste normal în toată țara

A doua jumătate a lunii octombrie vine cu temperaturi mai ridicate.

În intervalul 12 – 19 octombrie, temperatura aerului va avea valori în general peste cele normale pentru această perioadă în toate regiunile țării. Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate în vest și nord-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal. Meteorologii estimează însă o ușoară tendință de deficit pluviometric în regiunile centrale, sudice și estice.

19 – 26 octombrie: temperaturile se mențin ridicate

În ultima săptămână analizată, 19 – 26 octombrie, valorile termice se vor menține ușor peste mediile climatologice ale perioadei în întreaga țară.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric este estimat să se încadreze în limitele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Tendința generală pentru următoarea lună

Estimările indică o evoluție de la temperaturi apropiate de normal la începutul perioadei către valori termice ușor peste normal în octombrie. Tendința de încălzire este mai evidentă în vestul și nord-vestul țării.

În privința ploilor, mai multe regiuni, în special cele din vest, nord-vest și centru, vor avea perioade cu precipitații sub valorile normale, în timp ce spre finalul intervalului regimul pluviometric este estimat să revină în limite normale la nivel național.