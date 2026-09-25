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Alertă aeriană în zona Galați-Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea unei ținte

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat vineri dimineață o țintă aeriană la aproximativ 20 de kilometri est de Galați.
Alertă aeriană în zona Galați-Tulcea. Două aeronave F-16 au decolat pentru monitorizarea unei ținte
Aeronave F-16. Foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Victor Dan Stephanovici
25 sept. 2026, 07:04, Social
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Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat pentru monitorizarea situației, anunță MApN. Avioanele se aflau în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației.

La ora 03:27, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru estul județului Galați și nordul județului Tulcea. Alerta aeriană a fost ridicată la ora 04:14.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Comunicatul MApN nu precizează natura sau originea țintei aeriene detectate de sistemul radar. Situația a fost monitorizată de aeronavele F-16, în cadrul misiunii de Poliție Aeriană.

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