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Dacia ar putea lansa în producție conceptul Hipster în 2027. Modelul ar urma să coste puțin peste 11.000 de euro

Dacia se pregătește să transforme în model de serie conceptul Hipster, care ar urma să fie produs în fabrica din China în care a fost construită prima generație a modelului Spring.
Dacia ar putea lansa în producție conceptul Hipster în 2027. Modelul ar urma să coste puțin peste 11.000 de euro
Andrei Rachieru
25 sept. 2026, 12:53, Social
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Potrivit britanicilor de la Autocar, citat de Promotor, noul model ar putea ajunge în showroom-uri în 2027, cu un preț de pornire de 9.500 de lire sterline, echivalentul a puțin peste 11.000 de euro.

Prezentat anul trecut sub forma unui concept, Dacia Hipster a fost gândit inițial ca un model poziționat sub Spring. Mașina ar urma să respecte reglementările pentru cvadricicluri din categoria L7e, alături de modele precum Allview 4City și Fiat Multipla, o variantă de dimensiuni mai mari a modelului Topolino.

Dacia Hipster, gândită inițial ca succesor al modelului Spring

Potrivit informațiilor publicate de Autocar, Denis Le Vot, fostul director general al Dacia, a conceput inițial Hipster drept un succesor natural pentru Spring. Modelul ar fi trebuit să fie lansat spre finalul anului 2026, la un preț de aproximativ 13.000 de euro.

Planurile s-au schimbat însă la sfârșitul anului 2024. Luca de Meo, care ocupa atunci funcția de CEO al Grupului Renault, a decis ca următoarea generație a modelului Spring să fie dezvoltată pe baza viitorului Renault Twingo și produsă în Slovenia.

Articolul integral poate fi citit AICI.

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