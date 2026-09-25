Aproape 270.000 de șomeri la sfârșitul lunii august. Peste 29.000 dintre aceștia sunt tineri sub 25 de ani

Potrivit datelor publicate de ANOFM, în luna august erau aproape 270.000 de șomeri. Din totalul șomerilor înregistrați, 61.718 au fost şomeri indemnizaţi şi 199.201 neindemnizaţi.

În luna august, 3.960 de români au intrat în șomaj plătit, în timp ce 2.930 de români au intrat îîn șomaj neplătit.

O mare parte dintre cetățenii care au intrat în șomaj locuiesc la sat, în mediul rural, acesta fiind cazul a peste 188.000 de români.

În ceea ce-i privește pe cei care locuiesc la oraș, peste 72.000 de cetățeni au intrat în șomaj.

Cei mai mulți dintre șomeri sunt bărbați, acesta fiind cazul a peste 133.000 de persoane. În ceea ce privește femeile, peste 127.000 de femei au fost înregistrate în evidențele ANOFM ca fiind șomere.

În ceea ce privește vârsta, cei mai mulți dintre românii șomeri sunt persoane de peste 55 de ani. Aproape 66.000 de români se află în această situație.

Potrivit ANOFM, peste 29.000 de tineri cu vârste de sub 25 de ani se aflau în șomaj în luna august. Dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 29 de ani numărul șomerilor este mai mic, de peste 14.000 de cazuri.

În ceea ce privește nivelul de educație, 28,48% dintre aceștia nu au studii sau au un nivel de educație primar, în timp ce 33,17% din totalul şomerilor înregistraţi au un nivel de educație gimnazial.

Procentul este mai mic în cazul celor cu studii universitare: 5,09% dintre șomeri au studii universitare.