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Bărbat cu dublă cetățenie, cu mandat de arestare pentru terorism, prins în Vama Albița

Un bărbat de 66 de ani, cu dublă cetățenie, moldoveană și română, a fost reținut de polițiști în Vama Albița. Bărbatul este acuzat de terorism în Lituania.
Bărbat cu dublă cetățenie, cu mandat de arestare pentru terorism, prins în Vama Albița
Sursă foto: Facebook
Daiana Rob
25 sept. 2026, 12:51, Social
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„Poliţiştii de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un cetățean moldo-român, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru săvârșirea de activități conexe terorismului, în Lituania”, informează IPTF.

El a încercat să treacă granița, joi, noapte, în jurul orei 22:45. Bărbatul de 66 de ani era pasager într-un autocar.

Bărbatul avea un mandat de arestare emis pe numele său de către autoritățile din Lituania în 17 septembrie. Acesta este cercetat pentru săvârşirea de activități conexe terorismului, pe teritoriul Lituaniei.

„Persoana în cauză a fost predată unei echipe operative din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale ce se impun”, transmite IPTF.

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