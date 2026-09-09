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Noile modele Dacia vor fi produse în alte țări. Ce spune CEO-ul companiei despre uzina de la Mioveni

Noile modele Dacia vor fi produse în afara României, în timp ce uzina de la Mioveni rămâne cu Duster și Bigster. Katrin Adt, CEO-ul mărcii, spune că în prezent nu există niciun proiect nou pentru fabrica din Argeș pe care compania să îl poată anunța.
Noile modele Dacia vor fi produse în alte țări. Ce spune CEO-ul companiei despre uzina de la Mioveni
noul model Dacia Spring/sursa foto: Dacia/Renault Group
Maria Miron
09 sept. 2026, 11:19, Știrile zilei
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Dacia a prezentat săptămâna aceasta, la Paris, a doua generație a modelului electric Spring, care va fi fabricată în Slovenia, la uzina Renault din Novo Mesto. Un alt model nou al mărcii, Striker, va fi produs la fabrica din Bursa, Turcia, iar viitoarea generație Sandero urmează să fie fabricată în Maroc.  Potrivit Ziarului Financiar, uzina de la Mioveni rămâne, în acest moment, cu modelele Duster și Bigster.

CEO Dacia: „Nu avem în acest moment niciun proiect pentru uzina de la Mioveni”

Întrebată despre planurile pentru fabrica din România, Katrin Adt a declarat că nu există, în acest moment, un nou proiect pentru Mioveni pe care să îl poată comunica.

„Nu avem în acest moment niciun proiect pentru uzina de la Mioveni pe care să-l pot comunica”, a declarat CEO-ul Dacia în cadrul unei mese rotunde cu jurnaliștii români.

Dacia pregătește patru modele electrice până în 2030, iar primul dintre acestea, noul Spring, nu va fi construit în România. Modelul va avea un preț de sub 20.000 de euro.

Inginerii români au lucrat la noul Spring

La dezvoltarea noii generații Spring au lucrat și inginerii Renault Technologie Roumanie (RTR), centrul de inginerie al grupului Renault de la București. Echipa din România a colaborat cu specialiștii Renault din Franța și Shanghai.

Managerul Dacia a explicat că noul Spring nu a fost proiectat exclusiv la Shanghai, ci a fost dezvoltat de cele trei echipe.

„Nu a fost proiectată doar în Shanghai. Este cu adevărat o cooperare între echipe diferite: echipa de aici, din Franța, echipa din România și echipa din Shanghai”, a spus Katrin Adt.

Lucrul pe fusuri orare diferite a permis echipelor să scurteze ciclul de dezvoltare a mașinii la mai puțin de doi ani.

Prima generație Spring a fost produsă în China. Pentru cea de-a doua generație, producția este transferată în Slovenia, o mutare care permite modelului să beneficieze de subvențiile europene și să evite taxele vamale aplicate mașinilor electrice fabricate în China, potrivit Reuters. Noul Spring va fi construit pe aceeași platformă cu Renault Twingo, produs tot la uzina din Novo Mesto.

Mioveni rămâne cu Duster și Bigster

În prezent, uzina Dacia de la Mioveni produce Duster și Bigster. Constructorul auto, controlat de grupul francez Renault, nu are deocamdată un alt proiect pentru fabrica din România pe care să îl poată anunța.

Costurile de producție sunt urmărite atent de conducerea Dacia. Creșterea salariilor din România este unul dintre elementele luate în calcul în evaluarea eficienței operațiunilor industriale, producătorul încercând să-și păstreze poziționarea bazată pe prețuri accesibile.

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