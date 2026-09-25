Iranul intenționează să redeschidă Strâmtoarea Ormuz în șapte zile, dar pune condiții

Iranul a înaintat Statelor Unite o propunere de redeschidere a Strâmtorii Ormuz în termen de șapte zile, a declarat ministrul de externe al țării pentru mai multe publicații media străine, relatează Le Figaro.

Ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU, l-a informat marți pe trimisul american Steve Witkoff despre condițiile impuse de Iran pentru redeschiderea căii navigabile strategice, care a perturbat grav traficul maritim de la începutul războiului din Orientul Mijlociu.

„Dacă sunt îndeplinite anumite condiții, strâmtoarea va fi deschisă în termen de șapte zile și vor începe discuțiile”, a declarat Abbas Araghchi pentru mai multe publicații media străine, inclusiv The New York Times și The Guardian. Marți, agenția japoneză de știri Kyodo, citând un înalt oficial iranian, a fost prima care a relatat o astfel de propunere din partea Teheranului. Mass-media iraniană a negat însă informația și, până în prezent, nu a fost emisă nicio declarație oficială pentru a clarifica poziția Teheranului. Iranul a declarat că a prezentat șapte condiții pentru încheierea războiului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Care sunt condițiile Iranului

Potrivit lui Abbas Araghchi, citat de New York Times, propunerea enumeră următoarele condiții: o încetare de șapte zile a tuturor ostilităților în Orientul Mijlociu, inclusiv în Liban ; eliberarea activelor iraniene blocate, estimate la cel puțin 12 miliarde de dolari; ridicarea sancțiunilor asupra petrolului iranian; și sfârșitul blocadei navale americane împotriva Iranului. În a șaptea și ultima zi, Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă de Iran. Araghchi spune că așteaptă un răspuns din partea Statelor Unite și afirmă că și China, al cărei președinte se află într-o vizită oficială în SUA, susține propunerea.

Memorandum privind încheierea războiului

Într-un interviu exclusiv acordat marți AFP, purtătorul de cuvânt al Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, Hossein Mohebi, a menționat, de asemenea, printre condițiile puse de Iran, încetarea ostilităților din Yemen. Președintele american Donald Trump și omologul său iranian, Massoud Pezeshkian, au semnat în iunie un memorandum de înțelegere care vizează încheierea războiului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz și apoi purtarea de discuții pe tema sensibilă a programului nuclear al Iranului.

Însă textul a fost supus unor interpretări divergente de ambele părți, alimentând reluarea ostilităților în Strâmtoarea Ormuz. Iranul solicită navelor care doresc să tranziteze strâmtoarea să obțină autorizația sa, invocând motive de securitate și suveranitate. Navele care refuză să se conformeze sunt în mod regulat vizate de atacuri aeriene, în timp ce Statele Unite bombardează sporadic coasta iraniană.