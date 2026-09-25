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Președintele Iranului Masoud Pezeshkian susține că SUA trebuie să decidă dacă vor să încheie războiul

Statele Unite ale Americii trebuie să decidă dacă vor să pună capăt războiului cu Iranul, în vreme ce Teheranul nu dorește continuarea conflictului, a declarat președintele iranian Masoud Pezeshkian. El a afirmat că Iranul este pregătit să ajungă la un acord cu administrația Trump.
Președintele Iranului Masoud Pezeshkian susține că SUA trebuie să decidă dacă vor să încheie războiul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
25 sept. 2026, 05:30, Știri externe
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„Când putem rezolva problemele prin dialog, nu ar trebui să recurgem la ucidere reciprocă. Dar, prin instigările desfășurate de Israel, acest război ne-a fost impus”, a declarat Pezeshkian, într-un interviu acordat Fox News și difuzat vineri.

„Dar noi nu dorim să continuăm. America este cea care trebuie să aleagă dacă vrea să pună capăt acestui lucru sau nu”, a continuat președintele iranian.

Teheranul spune că este pregătit pentru un acord

Pezeshkian a susținut că Iranul este pregătit să încheie un acord cu președintele Donald Trump pentru a pune capăt conflictului.

Întrebat despre posibilitatea ca războiul să se încheie până la sfârșitul anului, el a răspuns că decizia aparține Washingtonului. „Dacă actualul guvern american dorește, în cadrul dreptului internațional, să ajungă la un acord, foarte bine. Dacă nu, înaintea alegerilor (n.r.: alegerile americane de la jumătatea mandatului) sau după alegeri, ce diferență este pentru noi?”, a spus Pezeshkian.

Declarația vine după ce Donald Trump a spus că un acord cu Iranul ar putea fi încheiat după alegerile americane de la jumătatea mandatului, programate pentru 3 noiembrie, sugerând că Teheranul ar putea aștepta rezultatul scrutinului.

Președintele iranian a pus sub semnul întrebării și stabilitatea unui acord anterior. „De ce, la două săptămâni după semnarea unui acord, au ales să-l distrugă?”, referindu-se la încetarea focului pe care Iranul și Statele Unite au convenit-o anterior.

Iranul respinge ideea că urmărește arma nucleară

Într-o altă parte a interviului, Pezeshkian a respins categoric acuzația că Iranul urmărește construirea unei arme nucleare. Întrebat direct dacă Teheranul dorește o bombă nucleară, președintele iranian a răspuns negativ și a afirmat că Iranul este dispus să își supună programul nuclear unor verificări internaționale.

Pezeshkian a oferit, de asemenea, disponibilitatea Iranului de a dilua uraniul îmbogățit, ca parte a unui posibil acord cu Statele Unite.

Interviul a fost acordat în marja deplasării lui Pezeshkian la New York pentru Adunarea Generală a ONU, unde președintele iranian a susținut miercuri un discurs în care a respins presiunile americane și a afirmat că Iranul nu va capitula în fața Washingtonului.

Declarațiile lui Pezeshkian vin în aceeași perioadă în care Donald Trump a recunoscut că au loc contacte între oficiali americani și iranieni. Administrația americană a menținut public presiunea asupra Teheranului pentru reluarea negocierilor și pentru un acord privind conflictul și programul nuclear iranian.

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