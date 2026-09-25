Trump și Xi, la cina de stat de la Casa Albă, după discuții despre comerț și inteligență artificială

Vizita lui Xi la Washington este prima în mai mult de un deceniu și reprezintă a doua întâlnire la nivel de summit dintre cei doi lideri în acest an, după vizita lui Trump în China, în luna mai. Pe agenda discuțiilor s-au aflat inteligența artificială, comerțul, Taiwanul, relațiile cu Iranul și securitatea.

Trump: „O prietenie cu adevărat grozavă”

În timpul cinei de stat, Trump a descris relația cu Xi în termeni extrem de cordiali, spunând că „nu ne-am înțeles niciodată mai bine”.

Anterior, în declarațiile de la Casa Albă, Trump a pus accentul pe relația personală cu liderul chinez.

„De la prima mea alegere în 2016, președintele Xi și cu mine am construit o prietenie, o prietenie cu adevărat grozavă, bazată pe respect reciproc și pe interesele vitale ale popoarelor noastre”, a declarat Trump.

Xi a spus la rândul său că cei doi lideri au avut „schimburi sincere și aprofundate” în cursul zilei și că aceste discuții vor contribui la consolidarea relațiilor dintre Statele Unite și China. El a pledat pentru construirea unei relații „constructive de stabilitate strategică”.

El a pledat, de asemenea, pentru evitarea unei confruntări între cele două puteri.

Liderii din tehnologie, la aceeași masă

Cina de stat organizată în East Room a reunit, alături de Trump și Xi, mai mulți dintre cei mai importanți lideri americani din tehnologie și inteligență artificială. Printre invitați s-au numărat Elon Musk, directorul Tesla și SpaceX, Jensen Huang, directorul Nvidia, Lisa Su, directoarea AMD, Tim Cook, fostul director general al Apple, precum și Mark Zuckerberg, Sam Altman, Sundar Pichai și Jeff Bezos.

Prezența acestora a căpătat o importanță aparte în contextul în care inteligența artificială a fost unul dintre subiectele centrale ale summitului. Trump a spus înaintea întâlnirii că AI va fi un subiect important, dar că dorește să păstreze situația „exact așa cum este”, afirmând că aceasta este și poziția Chinei.

Trump i-a oferit lui Xi o statuie cu vulturul pleșuv

În timpul cinei, Trump i-a oferit lui Xi o statuie reprezentând vulturul pleșuv, simbolul național al Statelor Unite ale Americii. Președintele american a spus că sculptura întruchipează „spiritul liber și înălțător al Americii” și și-a exprimat speranța că aceasta își va găsi un loc la Beijing.

Trump i-a invitat, de asemenea, pe participanții la cină să viziteze noua sală de bal aflată în construcție la Casa Albă. El a spus că proiectul ar urma să fie finalizat peste aproximativ un an și a glumit că, dacă sala ar fi fost deja gata, la cină ar fi putut participa peste 1.000 de persoane.

Xi anunță și schimburi pentru tineri

În declarațiile sale, Xi a anunțat că China va invita 100.000 de tineri americani să participe în următorii cinci ani la programe de schimb și studiu în China. El a mai spus că, în câteva zile, doi urși panda, Ping Ping și Fu Shuang, vor ajunge la Zoo Atlanta.

Vizita lui Xi se încheie vineri, când președintele chinez este programat să meargă împreună cu Trump la Arhivele Naționale ale SUA, înainte de plecarea sa din Statele Unite.