ONU adoptă o declarație privind creșterea nivelului mării și protejarea statelor insulare

Documentul abordează, totodată, consecințele juridice pe care le-ar putea avea dispariția unor teritorii insulare asupra statalității și zonelor maritime ale acestora. Declarația a fost adoptată în cadrul unei reuniuni plenare la nivel înalt consacrate amenințărilor existențiale generate de creșterea nivelului mării, desfășurată joi la sediul ONU din New York.

Reuniunea a urmărit mobilizarea sprijinului politic și financiar pentru măsuri de adaptare și pentru protejarea statelor insulare mici și a comunităților din zonele de coastă joase.

Una dintre principalele prevederi ale documentului este că zonele maritime ale unui stat vor rămâne în vigoare chiar dacă linia sa de coastă se retrage ca urmare a creșterii nivelului mării. Declarația afirmă, de asemenea, că dispariția unuia dintre elementele constitutive ale unui stat nu înseamnă în mod automat pierderea statalității. Aceste principii sunt deosebit de importante pentru statele insulare din Pacific, amenințate de eroziune, inundații și pierderea teritoriului.

Guterres: „Nu putem permite ca țări și culturi să dispară”

Secretarul general al ONU, António Guterres, a avertizat că efectele creșterii nivelului mării se traduc în pierderi de vieți, comunități strămutate și distrugerea unor perspective de dezvoltare. „Nu putem permite ca țări și culturi să dispară sub valuri”, a declarat Guterres.

Președintele Palau, Surangel Whipps Jr., care a vorbit în numele Alianței Statelor Insulare Mici, a afirmat că pentru țările a căror existență este strâns legată de ocean, efectele creșterii nivelului mării vor fi schimba viața locuitorilor. El a salutat declarația ONU drept o mare realizare.

Potrivit președintelui celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale, Khalilur Rahman, nivelul mediu global al mării crește în prezent cu o rată de peste două ori mai mare decât în primul deceniu al măsurătorilor realizate prin satelit. Rata a crescut de la 2,1 milimetri pe an în perioada 1993-2002 la 4,7 milimetri anual între 2015 și 2024. Aproximativ 900 de milioane de persoane trăiesc în zone costiere joase, iar peste un miliard de oameni ar putea fi expuși riscurilor de coastă până în 2050.

Riscuri pentru milioane de oameni și pentru infrastructură

Creșterea nivelului mării este alimentată în principal de încălzirea oceanelor și de topirea maselor de gheață. Consecințele nu se limitează la insulele aflate în pericol de inundare, ci afectează și porturile, drumurile, infrastructura energetică și lanțurile de aprovizionare.

Președintele Adunării Generale a atras atenția că porturile asigură peste 80% din comerțul mondial cu mărfuri, astfel încât inundațiile și efectele produse de creșterea nivelului mării pot ajunge să se reflecte inclusiv în prețurile alimentelor, medicamentelor și în costurile economice suportate de populație.

ONU cere acțiuni climatice și finanțare

Declarația adoptată solicită întărirea cooperării internaționale, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și mobilizarea finanțării pentru statele vulnerabile, astfel încât acestea să își poată consolida reziliența în fața efectelor schimbărilor climatice.

ONU a organizat reuniunea în baza unei decizii adoptate în 2024, prin care statele membre au convenit să intensifice cooperarea internațională pentru combaterea efectelor creșterii nivelului mării.