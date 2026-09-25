Bacterie suspectată în moartea a sute de pui de balenă în Patagonia argentiniană

Zeci de pui de balenă australă au fost găsiți din nou morți în această săptămână pe plajele din provincia Chubut, continuând un fenomen observat încă din luna iunie.

„Rata mortalității în rândul balenelor tinere este destul de ridicată în acest sezon, în special”, a declarat pentru AFP Mariano Coscarella, cercetător în cadrul Laboratorului pentru Mamifere Marine al Consiliului Național pentru Cercetare Științifică și Tehnică din Argentina (CONICET).

Potrivit cercetătorului, medicii veterinari suspectează un focar de erizipel, o boală gravă provocată de bacterii care se găsesc în mod obișnuit pe pielea mamiferelor.

„Pare să fie o cauză naturală, însă nu putem exclude complet influența activității umane”, a spus Coscarella.

Aproape 400 de pui numărați în acest an

Autoritățile provinciei Chubut au anunțat miercuri că lucrează împreună cu cercetătorii pentru a determina cauza mortalității. Rezultatele preliminare indică implicarea unei „bacterii marine comune”.

Puerto Madryn și Peninsula Valdés, aflate pe coasta atlantică a Patagoniei, reprezintă una dintre principalele zone de reproducere pentru balenele australe. Exemplarele adulte de balenă australă pot ajunge la o lungime de 17 metri și cântăresc, în medie, aproximativ 40 de tone.

În 2025, în zonă a fost înregistrat un număr record de 2.110 balene australe, dintre care aproximativ 800 erau pui.

În acest an, autoritățile au numărat până acum 1.375 de exemplare, dintre care aproape 400 de pui, potrivit lui Coscarella.

Cercetătorul a precizat însă că mortalitatea înregistrată în acest sezon nu reprezintă, în opinia sa, un pericol pentru populația de balene pe termen mediu, având în vedere longevitatea speciei. Autoritățile locale estimează că balenele australe pot trăi aproximativ 60 de ani.