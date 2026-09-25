VIDEO | Primarul din Salonic, mesaj pentru români: Acum este momentul

Relația dintre Salonic și România se dezvoltă pe mai multe planuri, de la turism și schimburi între comunități până la economie și colaborarea dintre administrațiile locale. În discuția cu reporterul Mediafax, primarul grec Stelios Angeloudis a vorbit despre direcțiile în care cele două părți pot aprofunda aceste legături și despre mesajul pe care îl are pentru românii care aleg orașul elen.

Salonicul, mai aproape de turiștii români

România este una dintre cele mai importante piețe internaționale de turism pentru Salonic, iar edilul elen spune că relațiile strânse dintre cele două țări, construite de-a lungul multor ani, favorizează schimburile dintre cele două comunități. Angeloudis își dorește ca mai mulți români să aleagă Salonic ca destinație de vacanță, dar și ca locuitorii orașului elen să descopere Bucureștiul și România.

Un oraș cu 2.300 de ani de istorie

Pentru Stelios Angeloudis, Salonic își găsește identitatea atât în istoria sa, cât și în viața de astăzi. Orașul are 2.300 de ani de istorie, un patrimoniu bizantin și ortodox unic și 15 monumente UNESCO. Cultura, gastronomia și poziționarea la malul mării completează imaginea unei destinații în care trecutul și prezentul se întâlnesc.

Parteneriat economic cu România

Administrația din Salonic vede trei direcții pentru dezvoltarea orașului, inovația, transportul și logistica, precum și turismul. Poziția geografică a Salonicului, în centrul sud-estului Europei, poate susține dezvoltarea acestor domenii și noi forme de cooperare cu România, inclusiv cu Bucureștiul.

Timișoara, Iași și Constanța, în atenția edilului

Întrebat despre orașele din România cu care și-ar dori o colaborare mai strânsă, primarul Salonicului a menționat Timișoara, Iași și Constanța. Edilul spune că le cunoaște și le consideră orașe importante pentru dezvoltarea unor legături mai puternice între România și Salonic.

„Veniți la Salonic.”

La finalul interviului, Stelios Angeloudis le transmite românilor o invitație directă, să vină la Salonic, să îi descopere istoria și să îi trăiască energia. În același timp, edilul vorbește despre ambiția de a construi o relație de durată între cele două țări și între oamenii lor.