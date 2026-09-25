Căutările băiatului dat dispărut lângă Bacău continuă. 250 de persoane, inclusiv voluntari, s-au alăturat operațiunii

Căutările băiatului care a dispărut joi de lângă familia sa continuă și vineri, 25 septembrie. După mai bine de 24 de ore de misiune, s-au alăturat echipajelor de căutare aproximativ 250 de persoane, printre care se numără și mulți voluntari.

Băiatul, în vârstă de doar patru ani, avea 19 kg, ochi albaștri și păr șaten deschis. Când a plecat de acasă, era îmbrăcat cu pantaloni lungi de culoare gri, un tricou albastru și nu avea încălțăminte.

Autoritățile recomandă oricui îl vede sau are informații despre unde ar putea fi să sune la numărul de urgență, 112.

„Rugăm persoanele care dețin informații care pot conduce la găsirea acesteia sau care o observă să apeleze de urgență 112 ori să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție”, a transmis IPJ Bacău.

Cum a dispărut copilul de lângă familie

Băiatul, în vârstă de patru ani, a plecat de acasă voluntar, joi, 24 septembrie, și nu s-a mai întors. Mai apoi, au fost alertate autoritățile.

„Încă de la momentul sesizării a fost constituit Centrul de Monitorizare de la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău și au fost constituite echipe de căutare formate din polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari care au desfășurat activități specifice în teren pentru depistarea minorului”, a mai precizat IPJ Bacău.

În căutările de noaptea trecută, au fost folosite inclusiv o cameră cu termoviziune și un elicopter ce aparține IGAV.