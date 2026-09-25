Elon Musk spune că aproape toată puterea de calcul va ajunge în spațiu. Google pregătește primul test

Fondatorul SpaceX a comentat despre proiectul Google Suncatcher pe platforma X. „Cantitatea de calcul din spațiu va ajunge, evident, la 100% din tot calculul”, a scris Musk. Afirmația este o predicție pe termen lung, nu descrierea unei tehnologii care există deja. Google se află abia la primele teste ale conceptului.

Google vrea să pună cipuri pentru inteligență artificială pe sateliți

Project Suncatcher urmărește construirea unei rețele de sateliți dotați cu procesoare TPU dezvoltate de Google pentru inteligență artificială. Ideea este ca sateliții să folosească energia solară disponibilă aproape permanent pe orbită și să proceseze datele direct în spațiu. Mai multe unități ar putea fi conectate ulterior pentru a forma un fel de centru de date orbital.

Google estimează că panourile solare aflate pe orbită pot genera de până la opt ori mai multă energie decât cele de pe Pământ, datorită expunerii mult mai constante la lumina Soarelui.

Compania testează deja componentele în condiții care simulează mediul spațial. Cipurile TPU au fost supuse inclusiv radiațiilor pentru a verifica dacă pot funcționa în timpul unei misiuni de mai mulți ani. Primul test orbital este programat pentru săptămâna viitoare, în cadrul unei misiuni Transporter-18 realizate cu SpaceX. Google lucrează la proiect împreună cu compania Planet.

BREAKING: Google launching TPUs in space NEXT WEEK on SpaceX falcon 9 to test AI data centers orbit ITS HAPPENING pic.twitter.com/WDxZcWhjyS — NIK (@ns123abc) September 24, 2026

Un satelit cu patru procesoare TPU va testa ideea

Testul este mult mai modest decât viziunea lui Musk. Primul satelit experimental, denumit MVP, are aproximativ dimensiunea unui frigider și va transporta patru procesoare TPU. Misiunea urmărește să afle dacă hardware-ul poate rezista lansării, radiațiilor și variațiilor extreme de temperatură din spațiu.

Răcirea este una dintre cele mai dificile probleme. Pe Pământ, serverele folosesc aer sau alte sisteme pentru evacuarea căldurii. În vidul spațiului nu există aer care să preia căldura, astfel că Google trebuie să folosească radiatoare și conducte de căldură.

Un alt test important va avea loc în 2027. Google intenționează să pună pe orbită două prototipuri care vor verifica modul în care sateliții pot comunica între ei prin lasere. Pe termen lung, fiecare satelit ar putea transporta zeci de cipuri TPU. Acestea ar urma să lucreze împreună, formând clustere capabile să proceseze sarcini complexe de inteligență artificială.

Spațiul, următoarea frontieră

Conceptul este însă departe de a deveni realitate la scară largă. Costurile lansărilor, radiațiile, răcirea, comunicațiile și întreținerea echipamentelor în spațiu rămân probleme majore.

Musk nu este singurul care vede spațiul drept următoarea frontieră pentru centrele de date. SpaceX și xAI lucrează și ele la această idee, iar presa internațională a relatat că Google a purtat discuții cu SpaceX pentru posibile colaborări în cadrul Project Suncatcher.