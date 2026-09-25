Siegfried Mureșan explică episodul „timpului de gândire”: Nu a fost vorba categoric de o nevoie a mea de a mă gândi

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a declarat, vineri, la G4Media, că nu i-a cerut președintelui Nicușor Dan timp de gândire înainte să accepte desemnarea pentru funcția de prim-ministru.

El a spus că între el și președinte a existat o neînțelegere și că solicitarea sa a fost doar pentru o discuție despre formarea Guvernului și pașii care ar fi urmat ulterior.

Președintele Nicușor Dan a declarat în seara desemnării lui Mureșan că acesta i-ar fi cerut un timp de gândire, urmând să îi confirme dacă acceptă sau nu propunerea înainte de publicarea decretului în Monitorul Oficial.

„Nu am cerut timp de gândire. A fost o neînțelegere din acest punct de vedere. Cele trei partide m-au nominalizat pe mine în luna iunie și pentru mine a fost clar de la acel moment că stau la dispoziție. Din luna iunie până în ziua de 17 septembrie, când președintele României m-a desemnat, președintele României și cu mine nu am avut șansa să discutăm despre formarea Guvernului nici măcar o singură dată.”, a spus Mureșan.

Premierul desemnat a mai spus că președintele l-a contactat în ziua desemnării, după consultările cu partidele parlamentare, și i-a transmis că dorește să îl desemneze.

„Președintele României m-a contactat în ziua desemnării, după ce a încheiat consultările cu partidele parlamentare. M-a informat că mă va desemna și eu i-am propus să avem o discuție pentru a vedea exact care sunt următorii pași de urmat, pentru a organiza procesul și rămăsesem cu toții cu imaginea acelei zile de duminică, dimineața, ora 9, când a fost desemnat domnul Adrian Veștea.”, a precizat el.

Siegfried Mureșan a afirmat că a fost important, în opinia sa, ca partidele care îl susțin să fie informate cu privire la procesul de formare a Guvernului.

„Și pentru mine a fost foarte important ca partidele care mă susțin să fie informate, ca totul să fie transparent, și de aceea i-am propus președintelui să avem o discuție. Domnia sa a fost de acord să avem discuția de îndată ce domnia sa revine din țară. Și cred că o vom avea în perioada imediat următoare. Sunt recunoscător pentru acest lucru.”, a spus Mureșan.

„Deci nu a fost vorba, categoric nu, de o nevoie a mea de a mă gândi și nici măcar de o ezitare din partea mea, de asemenea. Sub nicio formă. A fost practic dorința mea de a discuta împreună cu președintele, de a evalua situația, de a vedea care sunt pașii următori de urmat.”, a spus acesta.

El a mai spus că întâlnirea nu a putut avea loc imediat fiindcă președintele Nicușor Dan a avut deplasări mai întâi în Ucraina, iar apoi în Statele Unite ale Americii, la Adunarea Generală a ONU.

„Nu ne-am putut întâlni atunci imediat deoarece domnul președinte tocmai pleca în Ucraina, apoi în Statele Unite ale Americii. Dar aștept și sunt convins că ne vom întâlni în perioada imediat următoare.”, a adăugat el.

Mureșan: „Nu cred că a fost surprins”

În interviul acordat G4Media, Siegfried Mureșan a fost întrebat și dacă președintele Nicușor Dan a fost surprins de faptul că a acceptat nominalizarea în funcția de premier.

„Nu, nu, nu, nu cred că a fost surprins. Tocmai de aceea, imediat după ce domnia sa a anunțat, la două minute cred.. deci am postat imediat atunci, dovadă că nu a existat din partea mea nicio ezitare. Și am vrut să fie clar pentru toți oamenii din România că, evident, mă apuc de treabă, mă întâlnesc cu cele trei partide, prezint, pregătesc și prezint programul.”, a spus Mureșan.

„Deci răspunsul sincer: n-a fost nicio ezitare din partea mea.”, a adăugat acesta.