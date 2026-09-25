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Siegfried Mureșan ar vrea o reformă administrativ-teritorială după modelul Republicii Moldova

Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, și-ar dori o reformă administrativ-teritorială la nivelul comunelor țării, însă consideră că timpul rămas până la viitoarele alegeri este prea scurt, iar proiectul nu poate fi pus în practică deocamdată. Exemplul de urmat ar fi cel al Republicii Moldova, unde a avut loc o comasare voluntară a primăriilor.
Siegfried Mureșan ar vrea o reformă administrativ-teritorială după modelul Republicii Moldova
Mediafax Foto/Fotograf: Alexandru Dobre
Laurentiu Marinov
25 sept. 2026, 14:40, Politic
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Siegfried Mureșan a declarat vineri la Europa FM că o reformă administrativ teritorială sub forma unei comasări a comunelor din România după modelul Republicii Moldova ar fi o idee bună. Prim-ministrul desemnat susține însă că un astfel de demers nu este realizabil în timpul rămas până la următoarele alegeri.

„În Republica Moldova s-a făcut o comasare voluntară a comunelor pe durata mandatului acestui parlament. Eu cred că acest proiect este și pentru România o idee bună.

Însă avem nevoie de un pic de timp să-l facem. Mai avem doi ani până la alegerile parlamentare. O comasare voluntară a comunelor”, a declarat Siegfried Mureșan. 

El a explicat și cum vede el reforma administrativ-teritorială la nivelul comunelor ce ar avea ca rezultat reducerea numărului de primării.

Vreau ca comunele mici, care sunt ineficiente, care nu au suficiente venituri să se unească, să aibă o singură primărie mai eficientă, capacitatea mai bună de a absorbi fonduri europene, de a oferi servicii publice mai bune pentru oameni. O primărie la o comună mai mare, în loc de trei primării la trei comune mici. Și vreau să facem acest lucru voluntar”, a mai spus Mureșan. 

În acest moment, însă ideea nu poate fi pusă în practică din rațiuni politice, economice și, nu în ultimul rând electorale. De aceea, Mureșan consideră momentul propice pentru reformă, după alegerile locale și parlamentare din 2028.

Este imposibil de făcut în doi ani, până la viitoarele alegeri

„Pentru asta e nevoie de un pic de timp. Guvernul pe care îl propun e un guvern minoritar. Avem anumite urgențe și în economie, în buget, în finanțe. Mai avem doi ani până la alegerile locale. Și în ultimul an, înainte de alegeri, nu mai poți face schimbări de acest gen. Ca atare, cred că comasarea comunelor trebuie să fie un proiect de făcut imediat după alegerile locale și parlamentare în 2028. Eu am ajuns la concluzia că este imposibil de făcut în doi ani de zile până la viitoarele alegeri parlamentare. Și, de fapt, e un an. Că ultimul an, înainte de alegeri, nu ai voie, nu e potrivit să operezi modificări la modul în care au loc alegerile”, a concluzionat Siegfried Mureșan.

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