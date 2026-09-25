Jurnaliștii ruși de la publicația independentă Proiect au aflat despre nepoata secretă a lui Putin. Ei au dezvăluit că numele de familie al tatălui ei este Zelenski. În mod public, nepoata de opt ani poartă numele Elsa Igorovna Tihonova.

Conform investigației citate de Nexta, părinții ei sunt cea mai tânără fiică a lui Vladimir Putin, Katerina Tihonova, și coregraful Igor Zelenski

Cum a fost găsit numele Zelenski

Numele real al fetei a fost găsit într-o bază de date a serviciilor de frontieră, care a fost compromisă. În 2019, fata a călătorit împreună cu părinții ei la München cu un avion privat, iar în 2021, familia a mers în Croația.

Fata poartă un nume de familie fals, cel al mamei sale, deși ar fi trebuit să aibă numele Zelenski, al tatălui ei biologic.

Este cunoscut faptul că Vladimir Putin își ascunde cu grijă membrii familiei, inclusiv sub alte nume de familie. Conform investigațiilor jurnalistice, Putin mai are și alte fiice, Maria Vorontsova și Luiza Rozova, dar și alți doi fii, Ivan și Vladimir Spiridonov. El mai are și un nepot, Roman Faassen, fiul lui Vorontsova din prima căsătorie cu Jorritt Faassen.