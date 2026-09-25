Mureșan, nou atac la PSD și Grindeanu: Vor să întoarcă România în trecut. Ce le cere social-democraților înaintea votului

Mureșan susține că Grindeanu nu ar urmări o guvernare pe o agendă pro-europeană alături de PNL și afirmă că acesta ar încerca să readucă România la practicile de guvernare asociate PSD în trecut.

Mureșan a spus că intenția lui Sorin Grindeanu i se pare „foarte clară”, susținând că liderul PSD nu dorește să guverneze alături de PNL pe o agendă pro-europeană.

„El nu dorește să guverneze pe o agendă pro-europeană, alături de Partidul Național Liberal. Ar fi continuat cu premierul Ilie Bolojan, dacă și-ar fi dorit acest lucru”, a declarat premierul desemnat.

În continuarea declarației, Mureșan l-a acuzat pe liderul PSD că urmărește revenirea la un model de guvernare din trecut și a susținut că acesta ar putea încerca să „controleze statul” și să îl „acapareze”.

Declarațiile au venit în condițiile în care PSD, partidul cu cel mai mare număr de mandate în Parlament, trebuie să decidă dacă susține sau respinge guvernul propus de Mureșan. Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat joi că partidul nu va vota Guvernul Mureșan.

Întrebat cum se așteaptă să obțină voturile social-democraților după mai multe zile în care a criticat PSD, Mureșan a răspuns că își va menține afirmațiile și că acestea reprezintă, în opinia sa, adevărul.

„Eu tot ce spun este mereu adevărul și nu pot să spun niciodată lucruri care sunt neadevărate. Am spus, spun și voi spune întotdeauna adevărul oamenilor pe toate temele, inclusiv în ceea ce privește PSD-ul”, a afirmat el.

Premierul desemnat a susținut apoi că PSD va trebui să își facă propriul calcul politic în perspectiva votului de învestitură. Mureșan a legat evoluția electorală a social-democraților de apariția AUR ca principal partid populist și a afirmat că măsurile asociate PSD în trecut ar avantaja în prezent formațiunea condusă de George Simion.

„Măsurile și stilul de a guverna, care a dat câștig de cauze PSD-ului în trecut, dă câștig de cauze AUR-ului în momentul de față”, a spus Mureșan.

În același timp, premierul desemnat a prezentat votul PSD drept o oportunitate pentru social-democrați de a demonstra că rămân un partid pro-european. El a afirmat că alegerea dintre susținerea guvernului și respingerea acestuia va avea consecințe politice pentru PSD.

„Votul PSD-ului privind guvernul pe care îl propun este ultima șansă de credibilizare a Partidului Social-Democrat”, a declarat Mureșan.

Premierul desemnat a precizat că propune un program de guvernare „pro-european de centru-dreapta” și că nu este preocupat de viitorul PSD, ci de formarea unui guvern. El a susținut că social-democrații ar putea fi apreciați de electorat dacă votează pentru învestirea Cabinetului.

Declarațiile lui Mureșan vin după ce Grindeanu a anunțat că PSD nu va vota Guvernul Mureșan și a caracterizat desemnarea acestuia drept „o glumă de nominalizare”, numindu-l totodată „un Bolojan second hand”.