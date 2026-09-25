Ce se întâmplă dacă lași încărcătorul în priză permanent. Cât curent consumă, de fapt

Un încărcător conectat la priză nu este complet „mort” atunci când telefonul este scos. Alimentatorul rămâne conectat la rețeaua electrică și poate avea un mic consum în regim fără sarcină, cunoscut și drept consum în standby. Departamentul pentru Energie al SUA definește acest consum drept energia utilizată de un dispozitiv atunci când este conectat la rețea, dar se află în cea mai redusă stare de consum.

În cazul încărcătoarelor moderne, însă, acest consum este foarte mic. Regulile europene privind proiectarea ecologică stabilesc limite pentru consumul în gol al surselor externe de alimentare. Pentru anumite surse AC-DC de până la 49 W, limita este de 0,10 W conform regulilor aplicabile din 2020.

Cu alte cuvinte, faptul că un încărcător rămâne în priză nu înseamnă că acesta consumă energie la nivelul pe care îl are atunci când încarcă efectiv telefonul.

Cât consumă un încărcător lăsat în priză un an

Pentru a vedea cât de mic poate fi acest consum, putem lua ca exemplu o putere de 0,1 W.

Dacă un încărcător ar consuma constant 0,1 W timp de un an, rezultatul ar fi:

0,1 W × 24 de ore × 365 de zile = 0,876 kWh pe an.

Este un consum redus. Iar valoarea de 0,1 W este doar un exemplu: consumul real diferă în funcție de model, tehnologia folosită și starea încărcătorului.

Reglementările europene prevăd, de altfel, limite stricte pentru consumul în gol al surselor externe de alimentare. O reglementare europeană adoptată în 2025 stabilește pentru anumite surse de alimentare de până la 49 W o limită de 0,075 W în regim fără sarcină.

Așadar, un singur încărcător modern lăsat în priză nu este, în mod normal, responsabil pentru o creștere importantă a facturii la electricitate.

Situația se poate schimba dacă în aceeași locuință rămân permanent conectate mai multe surse de alimentare: încărcătoare de telefoane, laptopuri, televizoare, monitoare, boxe sau alte echipamente electronice.

Este periculos să lași încărcătorul în priză?

Aici lucrurile trebuie privite separat de consumul de energie.

Un încărcător modern, conform și în stare bună, nu trebuie considerat automat un pericol doar pentru că este conectat la priză. Riscurile sunt mai importante atunci când produsul este deteriorat, contrafăcut sau utilizat în condiții necorespunzătoare.

Organizația britanică Electrical Safety First recomandă folosirea încărcătoarelor cumpărate de la comercianți de încredere și avertizează în privința produselor contrafăcute sau neconforme. Recomandarea este, de asemenea, ca încărcătoarele să fie ținute departe de căldură și lichide și să fie scoase din priză atunci când nu sunt utilizate.

Un încărcător nu ar trebui folosit dacă prezintă fisuri, deteriorări, urme de arsuri, miros neobișnuit, scântei sau zgomote de tip bâzâit ori pocnituri. Dacă se încălzește excesiv, este recomandată deconectarea lui și verificarea produsului.

Ce se întâmplă dacă îl lași în priză peste noapte?

Simplul fapt că încărcătorul este conectat la priză, fără telefon atașat, nu înseamnă că acesta continuă să „încarce” ceva. Consumul său este în regim fără sarcină și este, în cazul modelelor moderne, foarte redus.

Este însă o practică diferită să lași telefonul conectat la încărcător peste noapte. Electrical Safety First recomandă să nu fie lăsate dispozitivele la încărcat pentru perioade prelungite și recomandă evitarea încărcării atunci când utilizatorul doarme sau este plecat de acasă.

În plus, încărcătorul și dispozitivul nu ar trebui acoperite în timpul încărcării, iar acestea trebuie ținute într-un spațiu bine ventilat.

Cum îți dai seama că trebuie schimbat încărcătorul

Există câteva semne pe care nu ar trebui să le ignori:

carcasa încărcătorului este crăpată sau deteriorată;

cablul este rupt sau prezintă fire expuse;

apar scântei;

se simte miros de ars;

încărcătorul produce zgomote neobișnuite;

apar urme de arsură pe încărcător sau priză;

încărcătorul se încălzește excesiv.

În astfel de situații, recomandarea este să nu mai fie folosit. Electrical Safety First atrage atenția și asupra produselor contrafăcute, care pot prezenta riscuri suplimentare.

Merită să scoți încărcătorul din priză?

Da, dacă vrei să elimini complet consumul în standby și să reduci orice risc asociat unui produs defect.

Din punct de vedere al facturii, însă, diferența produsă de un singur încărcător modern este foarte mică. Un consum permanent de 0,1 W ar însemna mai puțin de 1 kWh într-un an.

Mai important este să nu ignori starea încărcătorului și a prizei. Un produs deteriorat, supraîncălzit sau neconform nu merită lăsat conectat doar pentru că „încă funcționează”.