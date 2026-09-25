Brandul tău există online. Dar îl vede AI-ul?

Astăzi, tot mai mulți oameni întreabă direct ChatGPT, Gemini sau Google AI Overview ce produs să aleagă sau ce companie recomandă. În acest nou model de căutare, nu mai contează doar dacă exiști online, ci dacă AI-ul consideră informația despre brandul tău suficient de relevantă pentru a fi inclusă în răspuns.

După un an de monitorizare a vizibilității brandurilor în motoarele de AI și zeci de analize regionale – retail, telecom, servicii financiare, sănătate, FMCG – o concluzie devine tot mai clară: provocările sunt mult mai asemănătoare de la o industrie la alta decât ne-am fi așteptat. În spatele unor categorii și competitori diferiți apar constant aceleași tipare și aceleași vulnerabilități.

Site-ul tău arată impecabil. Pentru AI, e aproape gol.

Un exemplu din analizele noastre: un magazin online de dimensiuni medii, cu trafic bun și un SEO solid. Pe hârtie, totul funcționa. Însă când un client întreba ChatGPT “care e cel mai bun pantof de alergare sub 100 de euro pe acest site?”, asistentul nu putea răspunde.

Explicația e mai puțin spectaculoasă decât ai crede. Pentru un vizitator uman, site-ul arăta impecabil: produse, prețuri, descrieri, tot. Pentru un asistent AI care “citea” aceeași pagină, ea era aproape goală. Informațiile despre produse se încărcau într-un fel pe care AI-ul nu îl putea urmări, nicăieri nu era scris pe înțelesul lui ce anume vinde magazinul, iar funcția de căutare nu era marcată astfel încât să poată fi folosită. Catalogul exista, dar era invizibil exact pentru sistemele care recomandă azi produse consumatorilor.

În urma unei analize de vizibilitate în AI, au fost identificate mai multe bariere tehnice care împiedicau modelele să înțeleagă catalogul și conținutul site-ului. Fiecare blocaj a fost identificat și transformat într-o corecție concretă: informațiile despre produse au fost făcute lizibile pentru asistenți, au fost adăugate răspunsuri clare la întrebările despre mărimi și retururi, magazinul a primit un “index” pe care AI-ul îl poate parcurge, iar căutarea și filtrele au fost etichetate corect.

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