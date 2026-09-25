4 din 10 români din diaspora trăiesc cu presiunea că familia rămasă în România ar depinde de ei în cazul unui eveniment grav – COMUNICAT

Pentru milioane de români plecați în străinătate, grija pentru cei de acasă nu se oprește la graniță. Chiar dacă și-au construit viața în alte țări, 4 din 10 trăiesc cu presiunea că familia rămasă în România ar depinde de ei în cazul unui eveniment grav. Allianz-Țiriac derulează o inițiativă dedicată diaspora prin care își propune să preia prin soluții de asigurare, servicii accesibile de la distanță și consultanță specializată o parte din grijile românilor care își trăiesc viața între două lumi.

Dincolo de distanța fizică, legătura românilor din diaspora cu România rămâne una puternică, atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar. Deși și-au construit viața și cariera în alte țări, responsabilitățile lor continuă să fie, în mare măsură, legate de România. Mai bine de jumătate (57%) dintre respondenții unui studiu realizat recent la inițiativa Allianz-Țiriac, au părinții în România, aproape jumătate (45%) dețin încă o locuință în țară, iar un procent similar (44%) au partenerul de viață sau copiii minori rămași în țară (43%).

Sprijinul financiar oferit familiei este o constantă pentru majoritatea românilor din diaspora. Dintre cei care trimit bani în România, 43% îi folosesc pentru întreținerea părinților sau a altor membri ai familiei, 33% pentru susținerea copiilor, iar 26% pentru plata ratelor sau a creditelor aferente unor bunuri deținute în România. În plus, aproape un sfert dintre respondenți spun că investesc în continuare în locuințele sau proprietățile pe care le au în țară.

Cu toate acestea, rezultatele studiului evidențiază un decalaj între responsabilitățile pe care românii le păstrează în România și nivelul de protecție financiară asociat acestora. Astfel, aproape jumătate dintre respondenți (42%) declară că nu au nicio asigurare în România, deși mulți continuă să aibă aici familie, locuințe și alte obligații financiare. În schimb, în țările în care locuiesc beneficiază într-o măsură mult mai mare de asigurări private de sănătate, de locuință sau de viață, iar 58% spun că se simt mai bine protejați prin asigurări decât în România.

Această percepție este susținută și de nivelul ridicat de acoperire prin asigurări în țările de rezidență. Peste jumătate dintre respondenți (53%) beneficiază de o asigurare privată de sănătate, 44% au asigurare auto obligatorie, 41% dețin o asigurare facultativă de locuință, iar 39% o asigurare de viață. În timp ce protecția financiară face parte din viața de zi cu zi în țările în care locuiesc, același nivel de protecție nu se regăsește și în raport cu familia, locuințele sau obligațiile pe care românii din diaspora le păstrează în România. Germania are paradoxal cel mai mare procent de români fără nicio asigurare în România (55%), deși este una dintre țările în care respondenții declară că se simt cel mai bine protejați prin sistemul de asigurări din țara de rezidență (62%).

Protecția trebuie să fie la fel de accesibilă ca relația cu cei de acasă

Pentru a răspunde acestei nevoi, Allianz-Țiriac a dezvoltat servicii de asigurare dedicate românilor din diaspora, care combină achiziția 100% online cu o rețea de consultanți specializați. Astfel, românii din afara țării pot încheia și administra polițe de asigurare pentru ei și pentru bunurile sau familia din România, fără să fie nevoie să se deplaseze în țară. Soluțiile digitale permit desfășurarea întregului proces la distanță, de la consultanță și emiterea polițelor până la administrarea acestora.

„Pentru cei mai mulți români din diaspora, distanța nu a redus responsabilitatea față de cei rămași acasă. Românii plecați în străinătate continuă să fie principalul sprijin financiar pentru cei rămași acasă, însă protecția financiară a familiilor din România rămâne limitată. Mai mult de jumătate dintre românii din diaspora trimit bani în țară, iar aproape patru din zece cred că, dacă ar avea loc un eveniment grav, familia din România nu și-ar putea menține nivelul de trai fără ajutorul lor. În același timp, aproape jumătate nu au nicio asigurare în România, deși continuă să aibă aici familie, locuințe și alte responsabilități financiare. Această realitate arată că viața multor români se desfășoară, de fapt, în două țări și că au nevoie de soluții de protecție care să țină pasul cu acest stil de viață. De aceea, la Allianz-Țiriac ne-am asumat un angajament pe termen lung față de românii din diaspora, dezvoltând soluții și servicii care pot fi accesate de la distanță și o rețea de consultanți specializați care înțeleg provocările unei vieți împărțite între două țări. Credem că protecția trebuie să urmeze viața oamenilor, indiferent unde locuiesc, astfel încât ei să poată rămâne aproape de cei dragi chiar și atunci când sunt departe de casă”, spune Virgil Șoncutean, Director General la Allianz-Țiriac Asigurări.

Sănătatea familiei, principala îngrijorare a diasporei

Pentru 57% dintre respondenți, cea mai mare preocupare este sănătatea părinților sau a altor membri ai familiei rămași în țară, în timp ce 38% sunt îngrijorați de stabilitatea financiară a acestora. De asemenea, 35% spun că unul dintre cele mai mari riscuri pe care le iau în calcul este pierderea unui membru al familiei. Românii stabiliți în Franța sunt cei mai preocupați de sănătatea familiei rămase în România (67%), urmați de cei din Germania (62%), Spania și Italia (câte 59%). În schimb, respondenții din Marea Britanie și Irlanda sunt mai preocupați de stabilitatea financiară a familiei (40%), iar cei din Italia indică același risc în proporție de 42%. Aceste diferențe sugerează că, deși preocupările sunt similare în întreaga diasporă, ele sunt influențate și de contextul economic și social al țării de rezidență.

Percepția asupra capacității familiilor de a face față unui eveniment grav evidențiază cât de important rămâne rolul financiar al românilor din diaspora. În Germania, patru din zece respondenți (40%) consideră că familia rămasă în România ar depinde de sprijinul lor financiar dacă s-ar confrunta cu o situație gravă. Proporții similare se înregistrează în Franța (43%) și în Marea Britanie și Irlanda (42%), în timp ce în Spania (37%) și Italia (34%) peste o treime dintre respondenți împărtășesc aceeași percepție. Diferențele dintre țări sunt moderate și sugerează că, indiferent de contextul de rezidență, diaspora continuă să își asume rolul de principal sprijin financiar pentru cei apropiați din România.

Studiul Allianz-Țiriac a fost realizat prin Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS), în perioada aprilie-mai 2026, în rândul românilor din diaspora, pe un eșantion de 1.184 de respondenți, prin metoda CAWI (Computer Assisted Web Interviewing), cu o marjă maximă de eroare +/-2,8% la un nivel de încredere de 95%.

Despre Allianz-Țiriac Asigurări

Allianz-Țiriac este parte a grupului german Allianz, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii financiare și asigurări și cel mai valoros brand de asigurări din lume, potrivit celei mai recente evaluări Interbrand. În cei 30 de ani de activitate, Allianz-Țiriac a contribuit cu 20 miliarde de euro la economia României. Aportul total în economie al Allianz-Țiriac echivalează cu 0,6% din PIB-ul României în perioada analizată și s-ar putea concretiza în până la 80 de spitale moderne, 2.000 de școli noi, 2.000 de kilometri de autostradă sau 130.000 de locuințe sociale.