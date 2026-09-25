Peste 500 de milioane de treceri au loc anual prin ușile automate instalate de KADRA

Aproximativ 1,5 milioane de treceri ar avea loc într-o zi obișnuită prin ușile automate instalate de companie în ultimul deceniu.

Intrăm zilnic prin uși automate fără să le mai observăm. Le întâlnim la supermarket, la benzinărie, la birou, în spital sau la aeroport. În spatele acestui gest simplu se află însă o infrastructură care gestionează fluxuri importante de persoane și care trebuie să funcționeze sigur, rapid și fără întreruperi.

KADRA estimează că ușile automate instalate de companie în ultimii zece ani facilitează împreună peste 500 de milioane de treceri anual, echivalentul a aproximativ 1,5 milioane de treceri într-o zi obișnuită.

Estimarea pornește de la numărul mediu de uși instalate anual de KADRA și de la un trafic conservator de aproximativ 500 de treceri pe zi pentru fiecare ușă. Traficul real diferă în funcție de tipul și programul clădirii și poate fi considerabil mai mare în centre comerciale, spitale sau aeroporturi.

O infrastructură discretă a vieții cotidiene

Ușile automate au devenit o componentă obișnuită a clădirilor prin care trec zilnic mii de oameni. În retail, acestea ajută la fluidizarea accesului în perioadele aglomerate. În spitale, permit trecerea personalului, pacienților și echipamentelor medicale fără manevrarea manuală a ușii. În aeroporturi și gări, contribuie la gestionarea fluxurilor de călători și bagaje, iar în clădirile de birouri pot fi integrate cu sistemele de control al accesului.

Dincolo de confort, soluțiile de uși automate pietonale facilitează accesul persoanelor cu mobilitate redusă, al vârstnicilor, al părinților cu cărucioare și al celor care transportă bagaje sau produse. Accesul se realizează fără contact și fără efortul necesar deschiderii unei uși convenționale.

„O ușă automată bună este cea pe care utilizatorul aproape că nu o observă. Se deschide la momentul potrivit, permite trecerea în siguranță și contribuie la funcționarea eficientă a clădirii. În spațiile cu trafic intens, această simplitate aparentă este susținută de tehnologie, instalare corectă și mentenanță constantă”, declară Bogdan Rusu, CEO KADRA.

Siguranța începe înainte ca ușa să se deschidă

Funcționarea unei uși automate depinde de un ansamblu de componente care lucrează împreună: automatizare, senzori de activare și siguranță, elemente mecanice și sisteme de control.

Senzorii nu au doar rolul de a detecta apropierea unei persoane. Ei trebuie să monitorizeze zona de trecere și să împiedice închiderea ușii atunci când o persoană sau un obstacol se află în raza sa de acțiune. Viteza de deschidere, timpul de menținere în poziție deschisă și sensibilitatea senzorilor sunt configurate în funcție de spațiu, trafic și profilul utilizatorilor.

În clădirile cu trafic intens, ușile automate culisante sunt printre cele mai utilizate soluții deoarece permit un flux continuu de persoane și pot fi adaptate unor deschideri și configurații diferite. Alegerea echipamentului trebuie însă corelată cu lățimea accesului, intensitatea traficului, cerințele de siguranță și modul în care funcționează clădirea.

Deschiderea controlată poate reduce pierderile de energie

O ușă lăsată deschisă mai mult decât este necesar permite pierderea aerului încălzit sau răcit din interior. Prin deschiderea doar în momentul utilizării și închiderea controlată după trecere, ușile automate pot contribui la limitarea acestor pierderi.

În clădirile moderne, automatizarea poate fi conectată și la sisteme de control al accesului sau de management al clădirii. Ușa devine astfel parte dintr-un sistem mai amplu care coordonează circulația persoanelor, securitatea și utilizarea eficientă a spațiului.

Mentenanța susține milioanele de treceri

Într-un spațiu intens circulat, o ușă automată poate efectua zilnic un număr foarte mare de cicluri de deschidere și închidere. Uzura componentelor, dereglarea senzorilor sau acumularea impurităților în sistemul de glisare pot afecta funcționarea și pot conduce la opriri neplanificate.

Verificările periodice urmăresc starea componentelor mecanice, funcționarea senzorilor, setările automatizării și mecanismele de siguranță. Mentenanța preventivă devine cu atât mai importantă în spațiile în care blocarea unui singur punct de acces poate perturba circulația unui număr mare de persoane.

Pentru utilizator, experiența rămâne una simplă: se apropie, ușa se deschide și își continuă drumul. Pentru clădire, această trecere aparent banală este rezultatul unei soluții proiectate, instalate și întreținute astfel încât să funcționeze de fiecare dată.

Despre KADRA

KADRA este singura companie din România specializată în soluții tehnice integrate pentru automatizarea și securizarea căilor de acces. De peste 30 de ani, compania românească oferă expertiză aplicată în proiecte complexe, de la spitale și clădiri publice, până la spații industriale, parcări sau locuințe private.

Portofoliul KADRA acoperă o gamă completă de soluții: uși automate (inclusiv uși medicale), porți și uși industriale, trape de fum și cortine rezistente la foc, sisteme inteligente de parcare (Parkomatic), precum și servicii specializate de proiectare, instalare, service și mentenanță. Cu o echipă multidisciplinară și un model de business integrat, KADRA este pregătită să răspundă cerințelor tehnice și funcționale ale fiecărui proiect în parte.

Din 2023, KADRA face parte din EMI Group, lider european în soluții industriale de acces, prezent în Belgia, Olanda, România și Slovacia.