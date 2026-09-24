Roborock lansează în România noile Qrevo Edge 2 Flow și Qrevo 2 Pro

Noua generație Qrevo aduce două modele concepute pentru o curățare mai eficientă și mai autonomă. Qrevo Edge 2 Flow introduce mopul tip rolă cu spălare continuă cu apă curată, putere de aspirare de 35.000 Pa și un design ultra-subțire de numai 8,98 cm, în timp ce Qrevo 2 Pro completează gama cu funcții avansate pentru curățarea covoarelor și întreținere automată.

Roborock anunță lansarea Qrevo Edge 2 Flow, primul robot de aspirare cu mop tip rolă din portofoliul companiei. Conceput pentru a simplifica întreținerea zilnică a podelelor, noul model aduce un sistem care alimentează permanent rola cu apă curată și o autocurăță în timpul utilizării. Tehnologia este completată de o putere de aspirare de 35.000Pa, navigație cu senzor retractabil și o stație multifuncțională care preia principalele operațiuni de întreținere. Tot astăzi, Roborock își extinde gama cu Qrevo 2 Pro, un model cu mopuri detașabile automat și funcții dedicate curățării covoarelor.

Apă curată pe tot parcursul spălării

De la urmele de noroi până la murdăria din bucătărie, Qrevo Edge 2 Flow este proiectat pentru provocările cotidiene din locuință. Sistemul SpiraFlow 2.0 distribuie apă curată prin 16 duze presurizate și asigură autocurățarea continuă a rolei. Aceasta se rotește cu până la 240 de rotații pe minut și aplică o forță de apăsare de 15N asupra podelei, pentru îndepărtarea murdăriei în timpul spălării.

Puterea de aspirare HyperForce de 35.000Pa completează sistemul de spălare prin colectarea prafului fin, a resturilor și a părului de animale. Sistemul dublu anti-încurcare este conceput pentru a reduce acumularea firelor de păr în perii și pentru a simplifica întreținerea robotului, inclusiv în locuințele cu animale de companie. Cele două funcții răspund unor nevoi diferite ale curățeniei zilnice: aspirarea resturilor de pe podea și îndepărtarea urmelor prin spălare.

Pentru zonele în care murdăria se adună frecvent, mopul tip rolă Edge-Adaptive și peria laterală reversibilă extind acoperirea în apropierea pereților, plintelor și colțurilor mobilierului. Astfel, Qrevo Edge 2 Flow acordă atenție și marginilor încăperilor, pe lângă suprafețele deschise.

Acces sub mobilier și curățare adaptată locuinței

Cu o înălțime de numai 8,98cm, Qrevo Edge 2 Flow ajunge și în spațiile joase de sub mobilier. Sistemul RetractSense păstrează senzorul LDS ridicat pentru scanare la 360 de grade în zonele deschise și îl coboară atunci când robotul trece prin spații cu înălțime redusă. Citeşte comunicatul integral AICI