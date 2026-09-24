Hisense prezintă gama TV 2026: tehnologie RGB MiniLED îmbunătățită, ecrane de peste 100 de inch și o nouă generație de televizoare Lifestyle

Noua gamă Hisense pentru 2026 aduce în prim-plan trei direcții majore de dezvoltare: extinderea tehnologiei RGB MiniLED, consolidarea segmentului televizoarelor cu diagonale de peste 100 de inch și dezvoltarea unei categorii Lifestyle în care tehnologia și designul se completează perfect.

Hisense prezintă gama de televizoare pentru 2026, dezvoltată în jurul unei viziuni clare asupra viitorului divertismentului de acasă: imagine mai precisă, ecrane de dimensiuni tot mai mari și produse care se adaptează mai ușor spațiului și stilului de viață al utilizatorilor.

Sub conceptul „Innovating a brighter life”, Hisense continuă să investească în tehnologii centrate pe experiența de utilizare, în performanța imaginii și a sunetului, dar și în design. Noua gamă pune accent pe reproducerea fidelă a culorilor, mișcare fluidă, experiențe cinematografice și tehnologii bazate pe inteligență artificială, care optimizează imaginea în funcție de conținut.

RGB MiniLED intră într-o nouă etapă de dezvoltare

După introducerea pe piață a tehnologiei RGB MiniLED în 2025, Hisense extinde în 2026 portofoliul dedicat acestei tehnologii prin trei serii: UXS, UR9S și UR8S.

Noua generație RGB MiniLED Evo Chromagic 2.0 adaugă cyan ca a patra culoare primară în sistemul de iluminare, pentru un control mai precis asupra culorilor și o reproducere mai fidelă a imaginii. Modelele din gama RGB MiniLED beneficiază, de asemenea, de ecrane Anti-Reflection & Glare-Free, concepute pentru o vizibilitate mai bună în diferite condiții de lumină, precum și de rate de refresh de până la 180 Hz, relevante pentru conținutul sportiv, filmele de acțiune și gaming.

Certificările Pantone Validated și Pantone Validated RGB MiniLED susțin precizia reproducerii culorilor, iar procesorul Hi-View AI Engine RGB ajustează în timp real parametri precum contrastul, luminozitatea și culoarea.

Experiența vizuală este completată, pe anumite modele RGB, de sisteme audio tuned by Devialet, cu configurații de până la 6.2.2 canale și suport Dolby Atmos, pentru un sunet amplu și o experiență apropiată de cea cinematografică.

Ecranele de peste 100 de inch, tot mai prezente în divertismentul de acasă

Hisense continuă să dezvolte segmentul televizoarelor cu diagonale de peste 100 de inch, o categorie în care brandul ocupă poziția numărul 1 la nivel global, potrivit datelor Omdia privind cota de piață în valoare pentru perioada 2023–2025.

În 2026, modelele cu diagonale de peste 100 de inch devin disponibile într-un portofoliu mai extins, care include seriile E7 Pro, U7, U7 Pro, UR8 și UX.

Noile modele combină dimensiunile generoase ale ecranului cu tehnologii dezvoltate pentru gaming, sport și conținut cinematografic. Gama oferă performanțe de până la 180 Hz Native VRR, iar certificările IMAX Enhanced și Dolby Vision completează experiența pentru filme și alte tipuri de conținut premium.

Hisense continuă, în același timp, integrarea sportului în ecosistemul său de entertainment prin parteneriatele asociate FIFA World Cup, pentru a aduce experiența marilor competiții sportive mai aproape de publicul de acasă.

O altă direcție importantă pentru 2026 este extinderea portofoliului Lifestyle, dezvoltat pentru consumatorii care privesc televizorul ca dispozitiv de entertainment, dar și ca element integrat în amenajarea locuinței.

Noua gamă include trei concepte distincte:

CanvasTV (S7) integrează modul Art Gallery și un design premium fără ramă, astfel încât televizorul să poată deveni parte din decor atunci când nu este utilizat pentru vizionarea de conținut. Movable Display (S6) este un display smart cu touchscreen, conceput pentru flexibilitate și pentru utilizarea în diferite spații ale locuinței. DécoTV (S5) pune accent pe design și pe integrarea naturală în interior, pentru utilizatorii care își doresc ca tehnologia să completeze estetica spațiului.

Prin extinderea gamei Lifestyle, Hisense răspunde unei schimbări tot mai vizibile în modul în care consumatorii aleg tehnologia pentru acasă: performanța rămâne esențială, însă designul, flexibilitatea și adaptarea la diferite scenarii de utilizare au o importanță tot mai mare.

Tehnologie dezvoltată în jurul experienței de acasă

În întreaga gamă TV 2026, Hisense continuă să combine tehnologiile de afișare de nouă generație cu funcții bazate pe inteligență artificială și cu un design adaptat locuințelor moderne. Prin noul portofoliu, compania își continuă strategia de a extinde rolul televizorului în locuință și de a transforma ecranul într-un centru de entertainment adaptat modului în care oamenii urmăresc filme, competiții sportive, jocuri și conținut digital.