Târgul de Toamnă revine la Ploiești. Producători autohtoni își vor prezenta produsele de sezon la evenimentul organizat de S.C. Hale și Piețe S.A.

Prahovenii sunt invitați, în perioada 25 septembrie – 5 octombrie 2026, la cea de-a XXIV-a ediție a „Târgului de Toamnă”, eveniment organizat de S.C. Hale și Piețe S.A.

Târgul va reuni producători autohtoni și va oferi vizitatorilor posibilitatea de a descoperi și cumpăra o varietate de produse tradiționale și de sezon. Printre acestea se numără legume și fructe de toamnă, produse apicole, dulciuri și băuturi specifice acestui anotimp.

Într-o perioadă în care recoltele de toamnă ajung la maturitate, târgul este o bună ocazie pentru gurmanzi de a încerca produsele de sezon și a face alegeri gustoase pentru cămară.

Vizitatorii vor putea explora și compara ofertele variate și vor avea posibilitatea de a cumpăra produse realizate și comercializate de producători autohtoni.

„Tradiția rămâne unul dintre cele mai importante elemente care dau identitate comunităților locale, iar evenimentele precum Târgul de Toamnă ne arată cum aceasta poate fi păstrată și transmisă mai departe. Pentru producătorii locali, astfel de evenimente reprezintă și o oportunitate de a-și valorifica munca, de a-și prezenta produsele direct consumatorilor și de a face cunoscute rețete și produse pregătite după metode tradiționale”, precizează Cristian Ganea, director general al S.C. Hale și Piețe S.A.

Pentru mulți dintre cumpărători, târgul poate fi și un prilej de a-și face proviziile pentru sezonul rece sau de a găsi ingrediente pentru preparatele tradiționale pregătite în această perioadă.