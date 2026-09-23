15 Years of Style: Answear trimite 10 câștigători în capitalele modei din Europa

Concursul „15 Years of Style” se desfășoară în perioada 22 septembrie – 28 octombrie 2026 și marchează cei 15 ani de la lansarea Answear. Compania sărbătorește astfel atât evoluția brandului, cât și transformările prin care a trecut lumea modei în ultimul deceniu și jumătate.

Cum poți participa:

Cumpără de minimum 480 lei de pe Answear.

Creează-ți propriul look inspirat de Fashion Week.

Postează look-ul pe Instagram cu tag la contul Answear @answear și contul Answear Romania @answear_ro și folosește hashtagurile: #15yearsofanswear #concurs

Completează formularul de înscriere pe https://15yearsofstyle.answear.ro/

Evaluarea și desemnarea câștigătorilor va fi realizată de un juriu de specialitate la sediul central Answear din Polonia. Tot juriul va stabili show-ul la care vor participa câștigătorii. Regulamentul complet, condițiile de eligibilitate și detaliile privind deplasările sunt disponibile pe website-ul oficial 15 Years of Style.

Pe lângă cele 10 experiențe la Fashion Week, Answear oferă și 15 carduri cadou în valoare de 1.850 lei fiecare.

Partenerii competiției sunt branduri din portofoliul Answear: Gestuz, Munthe, Herskind, Luisa Spagnoli, Ermanno Scervino și adidas Y-3.

15 Years of Style – Mai mult decât o aniversare

​​Ideea concursului pornește de la convingerea că stilul este personal și că fiecare are propriul mod de a interpreta moda. Este și motivul pentru care Answear alege să-și sărbătorească aniversarea dând cuvântul clienților săi. Aceștia au astfel șansa de a pătrunde în universul modei și de a se bucura din plin de o experiență unică.

Answear a fost fondat în 2011, în Polonia, de Krzysztof Bajołek și Arkadiusz Bajołek și a pornit ca un magazin online multibrand. În timp, a evoluat și a devenit o platformă de fashion, inspirație și lifestyle, prezentă în 12 piețe europene, cu un portofoliu de peste 800 de branduri globale, dintre care un segment premium în continuă creștere. În România, Answear este prezent din 2015.

Transformarea nu s-a oprit însă la online. În 2024, Answear a deschis Answear Concept Store în complexul Fabryka Norblina din Varșovia. Cu o suprafață de 2.000 mp, spațiul reprezintă o extensie offline a universului Answear și o nouă modalitate prin care brandul se conectează cu publicul său.

Pasul următor a fost Answear Runway SS26 „Your Reflection”, primul fashion show din istoria brandului, organizat în aceeași locație. Peste 20 de branduri și patru capitole distincte au prezentat perspective diferite asupra modei contemporane. A fost momentul în care Answear a încetat să fie doar un loc din care se cumpără modă și a devenit un loc în care moda se trăiește.

„15 Years of Style” continuă exact această direcție: de data aceasta, Answear își invită clienții nu doar în universul construit în jurul modei în ultimii 15 ani, ci și în câteva dintre cele mai importante destinații ale acestuia – show-urile din cadrul Fashion Week de la Milano, Copenhaga și Paris.

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Despre Answear.com

Answear.com este unul dintre liderii în segmentul de modă premium și high-end din Europa Centrală, oferind o selecție largă de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii de la peste 800 de mărci globale. Sortimentul include colecții atent selectate pentru femei, bărbați și copii, inclusiv mărci premium, sport și denim. Answear.com operează în prezent pe 12 piețe și intenționează să se lanseze în alte țări.

De la începutul operațiunilor sale în 2011, compania a primit peste 50 de premii și distincții și a câștigat recunoașterea a mii de clienți prin furnizarea continuă de inspirație în modă prin cooperarea cu creatori de tendințe și experți din industria modei. Compania operează propriul centru logistic și soluții IT proprietare, care permit o eficiență operațională ridicată, optimizarea costurilor și implementarea unei politici de prețuri atractive pentru clienți.

Toate produsele incluse într-o singură comandă sunt expediate într-un singur colet – din motive de mediu și pentru confortul clienților. În operațiunile sale, Answear.com se concentrează pe livrarea rapidă (inclusiv livrarea în aceeași zi în anumite orașe din Polonia) și pe un serviciu clienți de înaltă calitate. Compania oferă clienților săi fideli programul de fidelitate Answear Club, permițând achiziții la prețuri și mai atractive.