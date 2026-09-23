Analiza Autovit.ro: Cum au cumpărat românii mașini în vara lui 2026

Datele Autovit.ro arată că interesul pentru mașinile noi s-a menținut aproape neschimbat față de vara trecută, într-o piață în care înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu peste 11%.

București, septembrie 2026 – Potrivit analizei Autovit.ro, românii au rămas activi pe piața auto și în plin sezon al concediilor. În vara lui 2026, deși datele DRPCIV arată un număr mai mic de înmatriculări față de anul trecut, interesul cumpărătorilor pe platformă s-a menținut solid, iar mașinile noi au câștigat teren în preferințele acestora.

Mașinile noi câștigă teren în preferințele cumpărătorilor

Mașinile rulate domină în continuare traficul pe platformă, cu aproximativ 95% din totalul vizualizărilor de anunțuri auto. Segmentul mașinilor noi se dovedește însă mai rezilient: ponderea acestuia a urcat constant, de la 4,6% în vara lui 2025 la 5,0% în intervalul ianuarie-mai 2026 și 5,4% în vara lui 2026.

Evoluția se corelează cu datele oficiale de înmatriculări. Potrivit DRPCIV, în lunile de vară mașinile rulate au reprezentat 87% din totalul înmatriculărilor, iar cele noi 13%. Comparativ cu vara lui 2025, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 11,1%, cele de rulate aduse din import cu 17%, în timp ce rulatele deja înmatriculate în România s-au menținut cel mai aproape de nivelul anterior, cu o variație de -5,4%.

Datele din această vară arată că interesul pentru achiziția unui autoturism rămâne solid, chiar și într-o perioadă în care comportamentul de navigare este influențat de sezonul concediilor. Faptul că lead-urile au rămas mult mai stabile decât vizualizările indică o intenție de cumpărare mai puternică și un proces de decizie mai matur. Ne-a atras atenția în mod special segmentul de mașini noi, care și-a păstrat interesul aproape neschimbat față de anul trecut, într-o piață unde înmatriculările au scăzut cu peste 11%””, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

Constanța își menține evoluția pozitivă

La nivel regional, orașul de la malul mării a înregistrat un avans de 5% al lead-urilor medii lunare față de intervalul ianuarie-mai, confirmând un parcurs pozitiv în lunile de vară. Iași și Brașov au consemnat, de asemenea, o retenție peste media pieței, în timp ce în Cluj-Napoca și Timișoara activitatea cumpărătorilor a urmat tiparul obișnuit al acestor piețe, cu vârfuri la începutul anului și în perioada de toamnă.

SUV-urile rămân alegerea incontestabilă a cumpărătorilor

Indiferent de sezonalitatea verii, SUV-urile se mențin categoric în topul preferințelor românilor. În perioada ianuarie-august 2026, acestea au concentrat 39,4% din totalul vizualizărilor și 38,8% din lead-urile generate pe platformă, cu o creștere anuală de 7% a lead-urilor pentru acest segment. Este cea mai căutată categorie de caroserie, cu un avans consistent față de toate celelalte, ceea ce confirmă că preferința pentru SUV-uri nu ține de un sezon anume, ci reprezintă o tendință de fond a pieței.

Stabilitatea ofertei și interesul constant al cumpărătorilor consolidează poziția SUV-urilor drept principala alegere auto din România.

Cabrio, vârf de interes vara

Cabrioletele urmează un tipar sezonier distinct: interesul începe să crească odată cu venirea primăverii și atinge cele mai ridicate niveluri în perioada mai-august, când numărul lead-urilor lunare aproape se dublează față de începutul anului, evoluție însoțită de o creștere aproape la fel de accentuată a vizualizărilor de anunțuri.

Cea mai scumpă mașină a verii

Vara lui 2026 a adus pe platformă și modele exclusiviste. Cel mai scump autoturism listat pe Autovit.ro în perioada analizată a fost un Rolls-Royce Cullinan din 2025, cu aproximativ 10.700 km la bord și un preț de listare de 710.000 de euro.

Datele Autovit.ro indică menținerea interesului românilor pentru achiziția unui autoturism pe parcursul verii, atât pentru mașini noi, cât și pentru cele rulate. Într-o piață care a funcționat sub nivelul de anul trecut, reziliența segmentului de mașini noi și preferința constantă pentru SUV-uri pe Autovit.ro conturează o cerere reală, prezentă indiferent de sezonalitate.

Despre Autovit.ro

Autovit.ro este cea mai mare platformă online din România destinată vânzării și cumpărării de mașini noi și second-hand, cu peste 7,5 milioane vizite lunare și peste 1.000 de dealeri auto care folosesc serviciile companiei. Potrivit unui studiu Unlock Market Research, 78% dintre românii interesați de domeniul auto au folosit Autovit.ro cel puțin o dată pentru a vinde sau a cumpăra o mașină.

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