Cererea pentru mașini electrice și hibride crește cu 45%: Autovit.ro lansează Green Car Days și aduce într-un singur loc peste 500 de oferte

Autovit.ro lansează Green Car Days, o campanie care reunește într-un singur loc peste 500 de oferte pentru automobile electrice și hibride, într-un moment în care interesul cumpărătorilor pentru acest segment crește accelerat. În perioada 7-21 septembrie, 20 de dealeri parteneri pun la dispoziție o selecție extinsă de modele și oferte speciale, disponibile pe platforma Autovit.ro.

Green Car Days oferă cumpărătorilor un punct unic de comparație pentru aproximativ 500 de anunțuri cu vehicule electrificate, noi și rulate, acoperind modele, motorizări și niveluri de preț diferite. Campania este concepută pentru a simplifica documentarea înaintea achiziției și pentru a face mai ușor accesibile ofertele dealerilor parteneri, într-o categorie auto care se dezvoltă rapid.

Analiza datelor de pe Autovit.ro arată că vehiculele electrice, hibride și plug-in hybrid formează segmentul cu cea mai rapidă creștere din piață. Comparativ cu anul anterior, numărul cumulat de anunțuri a crescut cu 19,1%, în timp ce numărul de lead-uri a avansat cu 45,4%, atât pentru mașinile noi, cât și pentru cele rulate. În paralel, prețul mediu a scăzut în toate cele trei categorii, pe fondul diversificării ofertei și al apariției unor modele mai accesibile.

Datele pentru luna august indică o diferență clară între ponderea automobilelor electrice în oferta activă și interesul pe care îl generează. Față de aceeași perioadă a anului trecut, lead-urile pentru automobile electrice au crescut cu 40,5%, iar comparativ cu luna precedentă au avansat cu 48,6%.

Integrarea unei soluții de finanțare dedicate completează oferta de automobile din campanie și răspunde uneia dintre preocupările celor care analizează achiziția unui vehicul electric: accesul la costuri clare și predictibile. Astfel, Green Car Days conectează, în același context, oferta dealerilor, instrumentele de comparație ale platformei și o opțiune de finanțare construită pentru acest tip de achiziție.

„Vedem o maturizare accelerată a pieței vehiculelor electrice și hibride. Interesul cumpărătorilor crește într-un ritm semnificativ mai rapid decât oferta, iar apariția unor modele mai diverse și mai accesibile contribuie la această evoluție. Prin Green Car Days, reunim într-un singur loc oferte relevante și simplificăm procesul de informare și achiziție pentru cei interesați de automobile electrificate.”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

Interesul pentru vehiculele electrice și hibride este susținut nu doar de dezvoltarea ofertei, ci și de argumente economice tot mai puternice. La nivel internațional, o analiză recentă a ICCT (International Council on Clean Transportation) arată că automobilele electrice sunt, în medie, cu 33% mai ieftin de utilizat decât modelele pe benzină, contribuind la accelerarea adoptării acestei categorii de vehicule și la creșterea interesului cumpărătorilor pentru opțiunile electrificate.

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