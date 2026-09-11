Aquanexa la ExpoApa 2026

Aquanexa a luat naștere și s-a dezvoltat în Italia, o piață în care utilitățile sunt solicitate de ani de zile să facă față unor rețele complexe, nevoii de modernizare a infrastructurii, reducerii pierderilor, digitalizării și unei atenții tot mai mari acordate rezilienței resursei de apă. În acest context, Grupul a dezvoltat un model capabil să depășească logica unei singure tehnologii sau a unei singure intervenții. Astăzi, Aquanexa reunește 14 companii organizate în 5 unități de business, peste 350 de profesioniști, 400 utility clienți active și o cifră de afaceri de peste 150 de milioane de euro, reunind într-un cadru unitar competențe complementare de-a lungul întregului lanț de valoare al sectorului dedicat apei.

Participarea la EXPOAPA 2026, principalul eveniment românesc dedicat sectorului apei, organizat de Asociația Română a Apei (ARA) în perioada 8-10 septembrie la București, a reprezentat pentru Aquanexa un prim pas către o prezență stabilă în țară. În cadrul evenimentului, echipa tehnică a Grupului a avut ocazia să discute cu operatori, instituții și companii din sector, să cunoască realități de interes deosebit și să aprofundeze prioritățile care ghidează evoluția pieței românești. Următorul pas va fi asigurarea continuității acestui dialog.

Aquanexa intenționează să exploreze noi oportunități de dezvoltare în România prin parteneriate comerciale și corporative, combinând competențele acumulate de către Grup cu cunoașterea teritoriului, capacitățile și excelențele existente în țară. A face față evoluției sectorului de apă necesită, într-adevăr, tehnologie și investiții, dar mai ales capacitatea de a integra competențe diferite în jurul unui obiectiv comun. De la schimbările climatice la presiunea tot mai mare asupra resurselor de apă, de la necesitatea reducerii pierderilor din rețea la modernizarea stațiilor de epurare și potabilizare, sectorul de apă european trece printr-o transformare profundă, accelerată de obiective normative din ce în ce mai ambițioase.

„Misiunea Aquanexa este aceea de a transforma infrastructura de apă prin integrarea unor competențe tehnologice de vârf și oferirea de soluții scalabile, capabile să răspundă provocărilor actuale din sector. O traiectorie strategică care se dezvoltă prin competențele noastre, cu obiectivul de a contribui la tranziția ecologică și digitală a infrastructurii de apă din România„, a declarat Andrea Lanuzza, CEO Aquanexa.

Cu această viziune a participat Aquanexa la EXPOAPA 2026: pentru a iniția un parcurs de prezență stabilă pe piața românească și a pune propriile competențe în slujba evoluției sectorului de apă din țară. Un proces care necesită infrastructură și investiții, dar din ce în ce mai mult și tehnologie, digitalizare, capacitate de analiză a datelor și competențe noi.

Aquanexa integrează competențe infrastructurale și inginerești cu sisteme de monitorizare, automatizare și telecontrol, tehnologia senzorilor, analiza datelor și tehnologii digitale, dezvoltând soluții pe baza nevoilor și obiectivelor specifice ale fiecărui operator. Un model construit pe experiența acumulată în Italia, care poate regăsi în România un context deosebit de interesant pentru aplicarea și dezvoltarea sa ulterioară.

În cadrul EXPOAPA 2026, standul Aquanexa a primit, de asemenea, vizita E.S. Laura Aghilarre, Ambasadoarea Italiei în România, însoțită de șeful Biroului Economic și Comercial, dr. Federico Mozzi.