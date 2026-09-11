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„POT ȘI EU!” – un proiect pentru incluziune și depășirea limitelor

Salturi cu parașuta în tandem pentru persoane cu dizabilități
„POT ȘI EU!” – un proiect pentru incluziune și depășirea limitelor
Mediafax
11 sept. 2026, 13:54, Comunicate
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Până pe 8 noiembrie, în cadrul centrului de parașutism TNT Brothers de la aerodromul Clinceni, persoanele cu dizabilități pot experimenta saltul cu parașuta în tandem, la 4.000 de metri.

Asociația Club Sportiv TNT Brothers, unul dintre cele mai importante centre de parașutism din Europa de Sud-Est, a dat startul proiectului „Pot și eu!”, dedicat incluziunii persoanelor cu dizabilități.

Totul a pornit de la o idee simplă: o dizabilitate poate complica modul în care faci anumite lucruri, dar nu ar trebui să însemne automat că experiențele extraordinare sunt inaccesibile. Prin „Pot și eu!” sunt susținute depășirea limitelor personale, curajul și încrederea, dar și contribuția fiecăruia la o conversație mai largă despre incluziune și despre felul în care privim persoanele cu dizabilități.

Scopul proiectului este de a contribui la demitizarea dizabilității prin intermediul sportului extrem. Limitările fizice trec în plan secund atunci când procesele logistice sunt corect optimizate pentru a oferi șanse egale. Proiectul propune o schimbare de perspectivă: persoana cu dizabilități nu mai este privită exclusiv ca un beneficiar al sprijinului, ci ca o sursă autentică de inspirație sportivă și personală. În acest fel, „Pot și eu!” arată că setea de libertate, adrenalina și curajul de a-ți depăși limitele sunt profund umane și universale.

REHAU face posibil proiectul „Pot și eu!”

Proiectul „Pot și eu!” este posibil cu sprijinul REHAU, partener și lider global în dezvoltarea de soluții pe bază de polimeri, care a ales să susțină accesul persoanelor cu dizabilități la experiența unui salt cu parașuta.

Implicarea REHAU permite acoperirea a 50% din costul salturilor pe întreaga perioadă a campaniei, făcând astfel experiența mai accesibilă persoanelor pentru care costul poate reprezenta încă o barieră.

Ce înseamnă concret „Pot și eu!”

Până pe 8 noiembrie, persoanele cu dizabilități pot participa la salturi cu parașuta în tandem la TNT Brothers, 50% din costul experienței fiind susținut prin intermediul proiectului. Pentru a beneficia de campanie, participanții pot folosi la rezervare codul promoțional «POTSIEU» sau pot accesa direct linkul dedicat campaniei: rezervă experiența. Condițiile de eligibilitate pot fi verificate aici.

Înaintea fiecărui salt, instructorii acreditați vor discuta individual cu participantul despre particularitățile și nevoile sale. În funcție de tipul și gradul dizabilității, echipa TNT Brothers va analiza dacă saltul poate fi realizat și în ce condiții, astfel încât experiența să se desfășoare în siguranță. Citeşte comunicatul integral AICI

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