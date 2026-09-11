Burger King lansează un meniu în ediție limitată inspirat de „Dragon Ball Super”

Burger King colaborează cu studioul Toei Animation pentru lansarea în România a unui meniu în ediție limitată „Dragon Ball Super Sayan”, inspirat de una dintre cele mai cunoscute serii ale francizei anime Dragon Ball.

Disponibil începând cu 15 septembrie, în restaurantele Burger King participante, Super Saiyan Beef Whopper este un burger cu personalitate, care combină carnea de vită la grătar cu bacon crocant, brânză, castraveți murați, ceapă caramelizată și sosuri savuroase. Experiența este completată de chifla Spicy Orange, inspirată de energia legendară a universului Dragon Ball.

Burgerul poate fi savurat alături de Cheesy Bacon Dragon Ball – bulete de brânză cu bacon – sau de cartofi prăjiți cu sos japonez și ceapă caramelizată.

Meniul va fi servit alături de elemente tematice dedicate fanilor universului „Dragon Ball Super”. Oferta va fi disponibilă pentru o perioadă limitată, în limita stocului disponibil.

În cadrul colaborării, fanii vor putea colecționa șase figurine exclusive cu personaje emblematice: Goku, Super Saiyan God Super Saiyan Goku, Vegeta, Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta, Piccolo și Beerus. Colecția este completată de tricouri cu grafică exclusivă „Dragon Ball Super”, care pot fi achiziționate împreună cu un meniu participant, la un cost suplimentar.

Meniul King Jr. cu tematică „Dragon Ball Super” va include o opțiune de fel principal, garnitură, desert și băutură, precum și o coroană tematică și una dintre cele șase figurine de colecție.

Produsele vor putea fi comandate în toate restaurantele Burger King din România sau pe canalele de delivery . ©Bird Studio/Shueisha, Toei Animation. Citeşte comunicatul integral AICI